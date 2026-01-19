„Efectul Trump” în America Latină: stabilitatea ar putea transforma Venezuela într-o destinație turistică, nu doar exportator de petrol

Viitorul economic al Venezuelei este legat aproape exclusiv de petrol, însă specialiștii atrag atenția că țara are un potențial turistic uriaș, care rămâne aproape nefolosit din cauza instabilității politice și economice, potrivit Financial Times.

Venezuela are plaje cu recife de corali, munți andini și cea mai înaltă cascadă din lume, dar turismul contribuie în prezent cu doar aproximativ 0,5% la PIB, potrivit Consiliului Mondial pentru Călătorii și Turism. Prin comparație, turismul generează circa 6% din PIB-ul Costa Ricăi și aproximativ 7% în Panama.

Diferența este pusă pe seama infrastructurii slabe, a insecurității și a lipsei statului de drept. Venezuela se află aproape la coada clasamentului global al siguranței, în timp ce țări precum Costa Rica sunt percepute drept destinații stabile și sigure pentru turiști.

Potențial turistic promițător

Experții spun că, în condițiile de stabilitate politică, Venezuela ar putea concura cu ușurință cu alte destinații din regiune. Costa Rica a atras aproape 3 milioane de turiști în 2024, care au cheltuit peste 5 miliarde de dolari. Venezuela are o distanță similară față de SUA și o coastă mai mare, ceea ce i-ar putea permite să atragă și mai mulți vizitatori.

Deocamdată, potențialul rămâne doar teoretic. Aeroporturile au nevoie de modernizare, drumurile sunt degradate, iar criminalitatea ridicată ține investitorii la distanță. Marile lanțuri hoteliere evită piața venezueleană, după experiențe negative din trecut, inclusiv exproprieri făcute de stat.

Impactul asupra economiei

Totuși, calculele arată miza economică: dacă Venezuela ar atrage 7 milioane de turiști pe an, iar fiecare ar cheltui în medie 1.500 de dolari, veniturile directe ar ajunge la aproape 11 miliarde de dolari. Impactul total asupra economiei ar putea fi de câteva ori mai mare.

Analiștii subliniază că turismul ar putea deveni o alternativă reală la dependența de petrol, dar doar în condițiile în care țara va reuși să își recapete stabilitatea și încrederea investitorilor.

