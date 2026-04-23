Mike Pence l-a criticat pe Trump pentru că s-a „portretizat” pe el însuși ca Mesia vindecător. El a considerat imaginea generată cu AI ca fiind „ofensatoare”. Trump a șters ulterior imaginea.

Republicanul l-a îndemnat pe Trump să se împace cu Papa Leon al XIV-lea, declarând:

„Lasă-l pe Papă să fie papă, iar tu să fii președinte”, i-a spus Mike Pence.

Trump l-a criticat pe Papa Leon, considerându-l „prea slab” și „liberal” în combaterea criminalității, deși anul trecut l-a lăudat pentru că a devenit primul suveran pontif născut în SUA.

Anul trecut, Trump s-a propus în glumă candidat la Sfântul Scaun

Trump s-a ilustrat recent ca Mesia într-o imagine generată cu AI postată pe Truth Social. Anul trecut, după decesul Papei Francisc, președintele a postat o imagine generată cu AI în care se poza în veșminte papale.

Mike Pence a fost vicepreședintele lui Donald Trump la primul său mandat prezidențial din 2017-2021.

Republicanul s-a distanțat de președinte după asaltul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021.

Autorul recomandă: Trump este sfătuit de Mike Pence să se împace cu Papa Leon. „Lasă-l pe Papă să fie papă, iar tu să fii președinte”