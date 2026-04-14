Ștefan Popescu, analiza momentului: Trump deschide un nou front. Războiul cu Vaticanul

Statele Unite ale lui Donald Trump par să fi intrat într-o fază de conflicte către toate azimuturile. Frontul european rămâne deschis: relațiile cu o seamă de aliați europeni de talie – Spania, Franța, chiar Marea Britanie – sunt fie distante, fie tensionate, iar Organizația Tratatului Atlanticului de Nord traversează o criză profundă. În emisfera vestică, asistăm la o reinterpretare a doctrinei Monroe – nu doar protecție, ci dominaţie explicită –, împingând astfel parteneri apropiați să caute aranjamente în afara Washingtonului. Canada caută o repoziționare spre Europa și relații pragmatice cu China, Venezuela rămâne obiect de presiune, iar Cuba continuă să suporte consecințele dure ale blocadei americane. În Orientul Mijlociu, războiul împotriva Iranului riscă să reducă semnificativ prezența americană într-o regiune de primă importanță strategică și să împingă aliați din Indo-Pacific spre relații pragmatice cu rivalii SUA.

Și totuși, în acest context saturat de tensiuni, Washingtonul – sau mai exact președintele Trump – deschide un front suplimentar: conflictul cu Vaticanul.Adversarul poate părea atipic deoarece nu are teritorii de controlat, nici resurse naturale, nici arsenale care să amenințe supremația SUA și totuși miza este reală și depășește orizontul celor două președinții Donald Trump.

Să ne aducem aminte că în 2010 WikiLeaks a publicat peste 800 de documente diplomatice americane legate de Vatican, dintre acestea peste 50 având conținut explicit de intelligence. Documentele WikiLeaks arătau că Washingtonul acorda o atenție constantă Departamentului pentru Relații cu Statele – „ministerul de externe” al Vaticanului. Interesul american viza: pozițiile Sfântului Scaun privind Orientul Mijlociu; influența sa în America Latină și Europa; relațiile cu regimurile ostile SUA; echilibrele interne ale Curiei Romane. SUA voiau să știe când Vaticanul va critica, când va media, când va sprijini indirect. Interesul de a penetra informațional centrul diplomației vaticane ne arată percepția SUA cu privire la Vatican: un nod strategic al diplomației globale, un „hub” de informații și influență morală.

Dacă perioada anterioară a fost caracterizată de supraveghere discretă și dialog diplomatic, chiar cooperare dacă ne gândim la medierea diplomației vaticane în normalizarea relațiilor diplomatice cu Havana, în ultimul mandat al lui Obama, administrația Donald Trump 2.0 marchează o schimbare de stil. Imediat după moartea Papei Francisc în aprilie 2025, cel de-al 47-lea președinte al SUA și-a exprimat interesul pentru un succesor de naționalitate americană și compatibil cu ideologia MAGA. Trump publicat o imagine generată AI în care apărea îmbrăcat în veșminte papale chiar înainte de conclav, cu mențiunea „Mi-ar plăcea să fiu eu papă” și totodată a intervenit public în discuția despre succesiune. De unde acest interes? În afara mizelor clasice strategice amintite, Donald Trump avea în vedere exportul ideologiei MAGA care ar fi fost puternic favorizat de o apropiere structurală între Roma și Washington și totodată consolidarea bazei sale electorale. În Statele Unite, catolicii reprezintă aproximativ un sfert din electorat (50-55 de milioane), fiind decisivi în alegeri. Chiar dacă este divizat, este un electorat mobilizabil, distribuit și în state-cheie. Pentru Trump și Partidul Republican, apropierea de Vatican ar fi prezentat avantajul consolidării sprijinului catolicilor conservatori, legitimării agendei sale politice (pe chestiuni migratorii dar și societale) și securizării unor state-cheie din geografia electorală prezidențială precum Pennsylvania, Wisconsin și Michigan. În concluzie, o eventuală convergență între cea mai mare putere politică (SUA) și cea mai influentă autoritate morală din lume (Vatican) ar fi reprezentat un sprijin decisiv în sensul sloganului trumpist Make America Great Again.

Însă poziționările nete ale lui Leon al XIV-lea – de naționalitate americană dar de o orientare ideologică diferită și, mai mult, aflat în vârful ierarhiei unei structuri universale – împotriva politicii de forță ale lui Donald Trump atât în plan extern cât și intern, l-au făcut pe ocupantul Biroului Oval să îl atace frontal pe Papă cu riscul antagonizării unui electorat care l-a susținut în proporție de 57% la ultimele alegeri. Astfel, pe 22 ianuarie a.c., contrar oricăror uzanțe, cardinalul Christophe Pierre, pe atunci nunțiu apostolic (ambasador al Vaticanului), este convocat la Pentagon spre a i se oferi o „lecție dură” despre politica SUA, unul dintre oficiali făcând referire chiar la momentul domiciliului forțat al Papei de la Avignon, în limbaj diplomatic fiind echivalentul unui semnal că Washingtonul așteaptă din partea Vaticanului aliniere. De altfel, faptul că întâlnirea a avut loc la Pentagon iar nu la Departamentul de Stat este esențial: discuția este mutată din registrul diplomatic în cel strategic și militar. Maniera de a « rezolva » dosarul iranian a marcat un nou prag în degradarea relaţiilor dintre SUA şi Sfântul Scaun. Papa Leon al XIV-lea a criticat dur escaladarea conflictului din Iran, numindu-l o „tragedie evitabilă care pătează obrazul umanității”. Într-un mesaj transmis de la Vatican pe 10 aprilie 2026, acesta a declarat : « Nicio ambiție politică și nicio resursă a pământului nu valorează cât o singură viață curmată sub ruinele acestui război. Facem apel la rațiune înainte ca mânia să consume tot ce am construit împreună ». Au urmat critici explicite la adresa Suveranului Pontif, enunțate în fața presei chiar din partea președintelui Trump. Sfântul Părinte însuși a răspuns la fel de direct, afirmând că nu îi este teamă de Donald Trump, situație care a determinat-o chiar pe Giorgia Meloni, șefa guvernului italian, deși apropiată ideologic de președintele SUA, să se poziționeze ferm de partea Papei. Apogeul a fost atins în momentul publicării de către președintele Trump a imaginii generate IA în care acesta este înfățișat într-o ipostază asemănătoare cu cea a lui Iisus Hristos.

Acest nou front al lui Donald Trump este unul foarte complex deoarece Vaticanul nu este un actor convențional iar riscul este slăbirea și mai mult a legitimității politicii Statelor Unite ale Americii atât în interior cât și în zona prioritară din emisfera vestică. Istoria relațiilor dintre puterea politică și papalitate este instructivă. De la împărați medievali până la lideri moderni, rareori din conflictul cu Roma s-a ieșit fără costuri.

