Trump îl acuză pe Putin că este NESERIOS în discuțiile privind oprirea războiului din Ucraina /Statele Unite ar putea impune noi sancțiuni Rusiei

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat vehement, marți, atitudinea omologului său rus, Vladimir Putin, în discuțiile privind oprirea războiului din Ucraina, avertizând că ar putea impune sancțiuni Rusiei.

Întrebat dacă analizează posibilitatea impunerii de noi sancțiuni Rusiei, liderul de la Casa Albă a răspuns afirmativ.

Anterior, Donald Trump a semnalat că ar putea furniza armament suplimentar Ucrainei, pentru respingerea invaziei militare ruse.

În urmă cu câteva zile, Donald Trump s-a declarat nemulțumit de discuția pe care a avut-o cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

”Am avut o convorbire destul de lungă, am discutat despre multe lucruri (…). Am discutat și despre războiul din Ucraina, iar eu nu sunt mulțumit. Nu am înregistrat niciun progres cu el”, a afirmat Trump.