Trump îl ia peste picior pe Putin după SANCȚIUNI: “Sunt bucuros că e bine, să vedem cum se simte peste 6 luni”

Trump îl ia peste picior pe Putin. Întrebat despre declarațiile lui Putin, care susține că nu va fi afectat de sancțiunile pe cele mai mari companii de petrol, Trump spune că este bucuros că Putin se simte bine dar vrea să știe cum se va descurca peste 6 luni.

Putin spune că Rusia nu cedează în fața sancțiunilor lui Trump

Vladimir Putin a reacționat la sancțiunile lui Trump, ceea ce a determinat companiile petroliere de stat chineze să suspende achiziția de petrol rusesc. Chiar după ce India a redus masiv importurile de petrol în urma sancțiunilor lui Trump.

Pe 23 octombrie 2025, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că SUA vor impune sancțiuni asupra a două mari companii petroliere ruse, Rosneft și Lukoil, pentru a presa Kremlinul să înceteze operațiunile militare din Ucraina.

„Rusia și SUA au multe direcții pentru cooperare, dacă țările vor trece de la presiune la un dialog serios pe termen lung. Noile sancțiuni ale SUA sunt o încercare de a pune presiune pe Rusia. Discuțiile despre posibilitatea livrării rachetelor „Tomahawk” către Kiev sunt o încercare de escaladare. În prezent, echilibrul energetic mondial este stabilit, iar a-l distruge nu este în interesul țărilor care încearcă acest lucru”, a avertizat liderul rus.

„Contribuția Rusiei la echilibrul energetic mondial este foarte semnificativă. Rusia și Arabia Saudită vând mai mult petrol și produse petroliere, iar SUA consumă mai mult. Înlocuirea petrolului rusesc pe piața mondială necesită timp”, a subliniat Putin.

Președintele rus a atras atenția că tranziția de la hidrocarburi la surse alternative „verzi”, așa cum impune politica UE, poate dura foarte mult timp. Putin crede că tranziția nu va fi posibilă în „următoarele decenii”:

„Este necesar să investim în surse alternative de energie, dar fără hidrocarburi nu se poate în următoarele decenii.”

Sursa Video: Clash Report/The White House

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Trump anunță că a anulat întâlnirea cu Putin: “Am simțit mereu că vrea toată Ucraina. Nu îl voi lăsa!”