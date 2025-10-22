Prima pagină » Știri externe » Trump anunță că a anulat întâlnirea cu Putin: “Am simțit mereu că vrea toată Ucraina. Nu îl voi lăsa!”

23 oct. 2025, 01:19, Știri externe
Președintele Donald Trump s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Biroul Oval, în timp ce negocierile pentru un armistițiu în Ucraina continuă. Trump și-a deschis discursul în fața reporterilor cu o declarație de optimism, recunoscând totodată că un armistițiu a fost dificil de realizat.

„În ceea ce privește relația Ucraina-Rusia, ne-am gândit că ar fi puțin mai ușor. S-a dovedit a fi mai dificil decât în ​​Orientul Mijlociu. Orientul Mijlociu trebuia să fie cel mai dificil și am rezolvat acest puzzle, dar și acesta va fi rezolvat”, a spus Trump.

Între timp, Rutte l-a lăudat pe Trump, spunându-i președintelui SUA că NATO speră „practic să realizeze viziunea dumneavoastră de pace în Ucraina”.

Trump anunță că a anulat întâlnirea cu Putin pentru că discuțiile cu el nu duc nicăieri. Dezvăluirea a venit după anunțul Departamentului Trezoreriei SUA că va sancționa marile companii petroliere rusești Rosneft și Lukoil, solicitând Moscovei să accepte imediat un armistițiu.

Întrebat de un reporter de ce s-a decis să sancționeze Rusia tocmai acum, președintele a răspuns:

„Cred că era timpul. Am așteptat prea mult înainte de Orientul Mijlociu și Mark știe ce am făcut. Am încheiat șapte războaie, din India-Pakistan, până în Armenia-Azerbaidjan”.

Președintele susține că a încheiat opt războaie și este pregătit să încheie și al 9-lea: războiul ruso-ucrainean, desfășurat la scară largă din 2022.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, am conversații reușite. Și nu se duc nicăieri cu războiul”, a adăugat președintele.

„Sper că Putin va deveni rațional, și sper că și Zelenski va fi rațional. Pentru tango sunt necesare două persoane”, a spus președintele.

„Am simțit întotdeauna că Putin vrea să ia toată (Ucraina), nu doar o parte. Cred că acum este pregătit pentru negocieri, noi nu vrem să primească totul”, a adăugat președintele.

Prin sancțiuni, sectorul energetic al Rusiei ar fi presat și s-ar diminua capacitatea Kremlinului să crească veniturile pentru mașinăria de război și sprijinirea economiei slăbite. Statele Unite vor susține în continuare o rezoluție pașnică privind războiul din Ucraina și „o pace permanentă” care ar depinde de voința Rusiei privind continuarea negocierilor. Departamentul își va folosi toată autoritatea pentru a sprijini procesul de pace.

În cadrul întâlnirii, Trump a vorbit și despre operațiunile militare din Caraibe pentru scufundarea navelor traficanților de droguri. De asemenea, a vorbit și despre demolarea Aripii de Est a Casei Albe în câteva zile pentru a construi sala de baluri. El i-a transmis secretarului NATO, vizibil încântat, că-i așteaptă pe membrii casei regale din Țările de Jos.

Președintele a mai spus că războiul din Ucraina n-ar fi trebuit să pornească niciodată și l-a învinuit pe predecesorul său, președintele democrat Joe Biden, pentru escaladarea conflictului ruso-ucrainean și cheltuielile masive investite într-un „război fără sens”.

Trump l-a criticat pe Biden pentru retragerea haotică a trupelor americane din Afganistan și a reamintit de fraudarea alegerilor prezidențiale din 2020.

Spre finalul conferinței de presă, Trump a criticat și Republica Populară Chineză, dar că ar putea vorbi cu Xi Jinping pentru a-l convinge pe Putin să înceteze războiul.

Președintele a încheiat convorbirea cu reporterii cu „fără aplicarea tarifelor,  America ar fi ajuns de râsul lumii”.

Sursa Foto: AP

