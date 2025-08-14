Prima pagină » Știri externe » Trump l-a preferat pe Nawrocki la videoconferința cu liderii europeni. Premierul Tusk, siderat la aflarea veștii

Trump l-a preferat pe Nawrocki la videoconferința cu liderii europeni. Premierul Tusk, siderat la aflarea veștii

14 aug. 2025, 10:38, Știri externe
Trump l-a preferat pe Nawrocki la videoconferința cu liderii europeni. Premierul Tusk, siderat la aflarea veștii

Preşedintele american Donald Trump îl preferă pe omologul său polonez, Karol Nawrocki, în detrimentul premierului Donald Tusk, la videoconferința liderilor europeni, care se va desfășura concomitent cu summitul SUA-Rusia din Alaska.

Trump şi Putin se vor întâlni pe 15 august în Anchorage (Alaska) pentru a discuta probleme geopolitice pregnante. Alături de aceștia vor participa prin videoconferință liderii europeni, aliații Ucrainei în războiul cu Rusia. Totuși, președintele american are preferințe în materie de cine participă la această videoconferință.

Se pare că premierul polonez Donald Tusk a fost informat că Trump îl preferă pe rivalul său politic, președintele Karol Nawrocki, ca prezență la reuniunea anunțată, informează Reuters.

„Cu doar puțin timp înainte de miezul nopţii, am fost informat la nivel oficial că partea americană ar prefera ca Polonia să fie reprezentată de preşedinte în contactele cu Donald Trump”, a declarat stupefiat Tusk.

Ulterior, Tusk a transmis că respectă cererea Statelor Unite de a menţine contacte la nivel prezidenţial, dar aceasta nu ar trebui folosită pentru a destabiliza politica internă a țării.

Motivul schimbării, potrivit oficialilor americani, este că premierul Poloniei a demonstrat în timp că nu întreține contacte bune cu administraţia Trump. Anterior, Guvernul polonez anunța participarea lui Tusk la conferința online.

Președintele Nawrocki este un bun prieten al lui Donald Trump. Ambii lideri și-au arătat sprijinul reciproc în timpul campaniilor prezidențiale. Liderul de la Varșovia susține Ucraina în războiul cu Rusia, la fel ca premierul Tusk, dar spre deosebire de acesta, are opinii diferite în privinţa unor chestiuni precum avortul, valorile familiei şi statul de drept.

Lideri europeni şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat cu preşedintele Donald Trump înaintea summitului de vineri din Alaska și au speranța că acesta va media just dezbaterea cu Putin.

Gândul transmite live evenimentul istoric.

Citește și

BREAKING NEWS Când începe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Kremlin
13:11
Când începe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Kremlin
EXTERNE Cehia a deschis o reprezentanță diplomatică în estul Ucrainei. Praga anunță că „nu se teme” de Vladimir Putin
12:27
Cehia a deschis o reprezentanță diplomatică în estul Ucrainei. Praga anunță că „nu se teme” de Vladimir Putin
EXTERNE Vila lui Putin de la Valdai, blindată cu 12 sisteme de APĂRARE Panţir-S1. Frica Kremlinului, în creștere după valul de atacuri cu drone ucrainene
11:21
Vila lui Putin de la Valdai, blindată cu 12 sisteme de APĂRARE Panţir-S1. Frica Kremlinului, în creștere după valul de atacuri cu drone ucrainene
EXTERNE Protestele din Serbia iau o turnură DRAMATICĂ! Ciocniri violente în rândul manifestanților. Președintele acuză ingerințe străine
10:29
Protestele din Serbia iau o turnură DRAMATICĂ! Ciocniri violente în rândul manifestanților. Președintele acuză ingerințe străine
EXTERNE Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum au acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
09:15
Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum au acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
EXTERNE Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
09:08
Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
Mediafax
Oana Țoiu recunoaște că România a fost exclusă de SUA din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor
Digi24
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump - Putin
Cancan.ro
Când începe anul școlar 2025-2026, de fapt. Ministrul Educației a anunțat data exactă!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Dedesubturile explozive ale unui mega-dosar de corupție finalizat cu prescripție
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Pensionarii, revoltați după plata CASS. Câți bani le-au fost tăiați din pensie: „E foarte dureros”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Decizie pentru Traian Băsescu. Ce îi pregătește Bolojan fostului președinte al României
Evz.ro
De râsul României. Topul eșecurilor în muzică. Râzi o săptămână
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
A dat naștere unui miracol, dar nu a apucat să-l trăiască. Inima tinerei de 17 ani i-a cedat la câteva ore după ce a auzit primul plânset al copilului: "Manevrele de resuscitare au durat peste 1 oră". Detaliile care îți sfâșie inima
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Controversa cremelor de protecție solară: Sunt sau nu sigure?
ACTUALITATE Pensia fabuloasă pe care o primește un român pentru o singură zi de muncă
13:37
Pensia fabuloasă pe care o primește un român pentru o singură zi de muncă
EXCLUSIV Opoziția reacționează la dezvăluirile Oanei Țoiu despre Visa Waiver. Corendea: „Nu se poate evita la nesfârșit un adevăr”
13:21
Opoziția reacționează la dezvăluirile Oanei Țoiu despre Visa Waiver. Corendea: „Nu se poate evita la nesfârșit un adevăr”
INEDIT O intersecție le dă bătăi de cap șoferilor, într-o comună din județul Galaţi. De ce a montat Primăria câte un indicator „STOP”, indiferent de direcţie
13:12
O intersecție le dă bătăi de cap șoferilor, într-o comună din județul Galaţi. De ce a montat Primăria câte un indicator „STOP”, indiferent de direcţie
POLITICĂ Bolojan a fost numit vicepremier interimar de către președintele Nicușor Dan
13:10
Bolojan a fost numit vicepremier interimar de către președintele Nicușor Dan
JUSTIȚIE Cum i-ar scuti BOLOJAN pe judecătorii CCR de tăierea pensiilor speciale. Ce prevede proiectul de lege
13:09
Cum i-ar scuti BOLOJAN pe judecătorii CCR de tăierea pensiilor speciale. Ce prevede proiectul de lege
UPDATE Alarmă de INCENDIU, la Centrala Nucleară Cernavodă. Pompierii au intervenit de urgență la Unitatea 2 / Precizările S.N. Nuclearelectrica S.A.
12:55
Alarmă de INCENDIU, la Centrala Nucleară Cernavodă. Pompierii au intervenit de urgență la Unitatea 2 / Precizările S.N. Nuclearelectrica S.A.