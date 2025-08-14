Preşedintele american Donald Trump îl preferă pe omologul său polonez, Karol Nawrocki, în detrimentul premierului Donald Tusk, la videoconferința liderilor europeni, care se va desfășura concomitent cu summitul SUA-Rusia din Alaska.

Trump şi Putin se vor întâlni pe 15 august în Anchorage (Alaska) pentru a discuta probleme geopolitice pregnante. Alături de aceștia vor participa prin videoconferință liderii europeni, aliații Ucrainei în războiul cu Rusia. Totuși, președintele american are preferințe în materie de cine participă la această videoconferință.

Se pare că premierul polonez Donald Tusk a fost informat că Trump îl preferă pe rivalul său politic, președintele Karol Nawrocki, ca prezență la reuniunea anunțată, informează Reuters.

„Cu doar puțin timp înainte de miezul nopţii, am fost informat la nivel oficial că partea americană ar prefera ca Polonia să fie reprezentată de preşedinte în contactele cu Donald Trump”, a declarat stupefiat Tusk.

Ulterior, Tusk a transmis că respectă cererea Statelor Unite de a menţine contacte la nivel prezidenţial, dar aceasta nu ar trebui folosită pentru a destabiliza politica internă a țării.

Motivul schimbării, potrivit oficialilor americani, este că premierul Poloniei a demonstrat în timp că nu întreține contacte bune cu administraţia Trump. Anterior, Guvernul polonez anunța participarea lui Tusk la conferința online.

Președintele Nawrocki este un bun prieten al lui Donald Trump. Ambii lideri și-au arătat sprijinul reciproc în timpul campaniilor prezidențiale. Liderul de la Varșovia susține Ucraina în războiul cu Rusia, la fel ca premierul Tusk, dar spre deosebire de acesta, are opinii diferite în privinţa unor chestiuni precum avortul, valorile familiei şi statul de drept.

Lideri europeni şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat cu preşedintele Donald Trump înaintea summitului de vineri din Alaska și au speranța că acesta va media just dezbaterea cu Putin.

Gândul transmite live evenimentul istoric.