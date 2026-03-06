Acuzații grave la adresa Moscovei. Washington Post dezvăluie că Rusia a furnizat informații Iranului pentru lovirea țintelor americane din Orient

Oficialii americani au declarat pentru publicația americană The Washington Post că regimul Republicii Islamice de la Teheran ar fi ajutat de Federația Rusă pentru a localiza ținte din Orientul Mijlociu.

Serviciile secrete rusești le-ar fi distribuit Iranului informații despre vasele americane și bazele aeriene ale SUA localizate prin satelit, susțin trei oficiali americani anonimi.

De exemplu, în Bahrain, o clădire a fost avariată în urma unui atac balistic iranian care a vizat sediul flotei a cincea a Flotei SUA.

Rusia sprijină Iranul în războiul dus împotriva SUA

„Rusia furnizează Iranului inforații pentru a ataca forțele americane din Orientul Mijlociu, primul indiciu că un alt adversar al SUA participă în mod indirect în război, conform a trei oficiali familiarizați cu informațiile”, scrie The Washington Post.

Mare parte din informațiile Rusiei distribuite Iranuluiu provin din colectarea imaginilor prin sateliții Moscovei. Într-un atac cu dronă iraniană de duminică, în Kuweit, șase soldați americani au fost uciși.

Potrivit CNN, China se pregătește să furnizeze ajutoare financiare semnificative Iranului, inclusiv prin livrarea unor componente vitale pentru rachete. Economia chineză depinde de petrolul iranian și s-a raportat că ar fi presat regimul de la Teheran să asigure trecere sigură pentru vasele chinezești prin Strâmtoarea Ormuz.

Iranul și Rusia au semnat un acord de cooperare militară valabil până în anul 2045

Pe 17 ianuarie 2025, cu cinci luni înainte de izbucnirea Războiului de 12 Zile cu Israelul, Masoud Pezeshkian, Președintele Republicii Islamice Iraniene, și Vladimir Putin, Președintele Federației Ruse, într-o întâlnire de la Moscova, au semnat „Tratatul irano-rus privind parteneriatul strategic cuprinzător”.

Acest acord întărește legăturile dintre cele două țări prin extinderea cooperării economice în fața sancțiunilor SUA și întărirea parteneriatelor politice și militare.

Acordul semnat în 2025 este în vigoare pentru 20 de ani și acoperă mai multe domeni: finanțele, cultura, energia, contra-terorismul și apărarea.

Din 2021, Iranul este membru și al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, creat pentru amplificarea cooperării militare. Putin s-a întâlnit de câteva ori și cu fostul Lider Suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, ucis în bombardamentele israeliene de la Teheran din 28 februarie.

