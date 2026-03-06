Prima pagină » Știri externe » Trump: Evacuăm mii de oameni din Orienul Mijlociu

06 mart. 2026, 17:56, Știri externe
Președintele a anunțat pe Truth Social că mii de cetățeni americani au fost evacuați în siguranță din țările arabe atacate de Iran. 

„Evacuăm mii de oameni din mai multe țări din Orientul Mijlociu. Se face discret, dar fără probleme.”.

Trump l-a lăudat pe secretarul Departamentului de Stat, Marco Rubio:

„Departamentul de Stat, sub conducerea Secretarului Marco Rubio, face o treabă grozavă!”.

Iranul a atacat mai multe țări arabe din 28 februarie 2026

După bombardamentele americano-israeliene care au culminat cu uciderea Liderului Suprem Ayatollahul Ali Khamenei pe 28 februarie 2026, Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz și a  bombardat Iordania, Kuweit, Bahrain, Qatar, Oman,  Irak, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Cipru,Azerbaidjan și Turcia, vizând bazele militare ale SUA și ținte de infrastructură civilă, precum aeroporturi și hoteluri.

În Dubai au fost nu doar aeroportul, dar și hoteluri de lux și zgârie-nori: Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume, hotelul Fairmont The Palm și hotelul de 5 stele Burj al Arab.

Sursa Foto: Profimedia

