Prima pagină » Actualitate » Revoluția Ciucu. Parcările albastre ar putea dispărea din București. Hibridele și electricele nu vor mai fi scutite de taxe

Revoluția Ciucu. Parcările albastre ar putea dispărea din București. Hibridele și electricele nu vor mai fi scutite de taxe

06 mart. 2026, 20:08, Actualitate
Revoluția Ciucu. Parcările albastre ar putea dispărea din București. Hibridele și electricele nu vor mai fi scutite de taxe

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că intenţionează să elimine toate gratuităţile pentru parcările administrate de Municipalitate. Edilul motivează că numărul maşinilor care beneficiază în prezent de scutiri este de două ori mai mare decât numărul locurilor disponibile. Ar putea fi o economie majoră în bugetul Capitalei, argumentează Ciucu: „Pentru bucureşteni este mai ieftin să nu mai avem nimic, să le lăsăm pe toate la liber (…), doar le dăm cu vopsea, dar nu mai avem oameni care să încaseze parcarea, poliţişti locali care să fie blocaţi ca să dea amenzi”.

Declaraţiile au fost făcute vineri, în cadrul unei conferinţe de presă. Edilul a explicat că, în aceste condiţii, întregul sistem de administrare a parcărilor devine ineficient şi costisitor pentru oraş, preia A3CNN.

Doar le dăm cu vopsea

„Pentru bucureşteni este mai ieftin să nu mai avem nimic, să le lăsăm pe toate la liber (…), doar le dăm cu vopsea, dar nu mai avem oameni care să încaseze parcarea, poliţişti locali care să fie blocaţi ca să dea amenzi. Întreaga infrastructură de parcări nu-şi mai justifică existenţa, dacă rămâi la un număr de gratuităţi mai mare decât numărul de parcări de două ori. Da?

„6.000 de ziarişti, nu vă supăraţi pe mine”

6.000 de ziarişti, nu vă supăraţi pe mine, mi-au zis colegii mei: Băi, nu te lua de ziarişti, îţi pui presa în cap! Dragii mei, şi eu îmi plătesc parcarea, ca primar. Nu vă supărați pe mine. 6.000? Poate găsim o formulă ca o redacţie să aibă un număr de, nu ştiu, 5, 10, dar 6.000? Sunt redacţii care au sute. Deci, dacă credeţi că de aceea trebuie eu să am hate din partea breslei dumneavoastră, că elimin această gratuitate, atunci asta să fie, dar hai să facem şi ce este corect pentru oraşul acesta!

Hibridele şi electricele, cumulat cu ce am zis mai devreme, înseamnă dublu”, a declarat Ciucu.

O soluție pragmatică

Primarul general a subliniat că decizia ar trebui privită ca una pragmatică, necesară pentru buna administrare a oraşului şi pentru echilibrarea bugetului.

„Maşina pe care o conduc este maşină hibrid. Nu am nimic cu oamenii, dar hai să luăm decizii care ţin de evidenţe, care ţin de normalitate! Când ajungi la un număr dublu de maşini care pot parca gratis, dublul locurilor de parcare, ce aţi face în locul meu? Este doar o decizie normală de a echilibra bugetul. În aceste condiţii, putem să-l numim serviciul de parcare pentru electrice, hibride şi ziarişti şi-l tratăm ca atare, afirmă Ciucu.

E o politică în acest sens, dar este un serviciu de parcare care se adresează întregului oraş, tuturor bucureştenilor. Şi ei vor să aibă acces la un loc de parcare. Despre asta este vorba. Este doar o decizie normală. Dacă asta presupune hate din partea presei, îmi cer scuze, dar sper să fim cu toţi oameni raţionali şi să luăm deciziile corecte”, a încheiat Ciprian Ciucu.

Recomandarea autorului: Ciprian Ciucu amenință cu amenzi în masă pentru șoferii din București. Edilul anunță că sistemul de parcări din Capitală „este o glumă!”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Alexandru Rogobete: „Pentru prima dată dăm drumul la programe de screening și prevenție”
19:45
Alexandru Rogobete: „Pentru prima dată dăm drumul la programe de screening și prevenție”
ACTUALITATE Alexandru Rogobete: „Degeaba construim spitale noi, dacă nu există fundamentul relației dintre pacienți și medic”
19:15
Alexandru Rogobete: „Degeaba construim spitale noi, dacă nu există fundamentul relației dintre pacienți și medic”
ACTUALITATE De ce crește prețul medicamentelor? Alexandru Rogobete: „Depinde de modul de prescriere. Medicul prescrie substanța activă, nu denumirea comercială”
19:00
De ce crește prețul medicamentelor? Alexandru Rogobete: „Depinde de modul de prescriere. Medicul prescrie substanța activă, nu denumirea comercială”
REACȚIE Andrei Caramitru anunță cât va dura războiul din Iran: „E imposibil, matematic”
18:42
Andrei Caramitru anunță cât va dura războiul din Iran: „E imposibil, matematic”
ACTUALITATE O nevastă din Teleorman, reținută pentru că și-a bătut soțul în formă continuată. Omul ia o binemeritată pauză. Femeia, reținută fără brățară
18:41
O nevastă din Teleorman, reținută pentru că și-a bătut soțul în formă continuată. Omul ia o binemeritată pauză. Femeia, reținută fără brățară
ACTUALITATE Alexandru Rogobete: „Screeningul nu înseamnă boală. Acesta se face la oameni sănătoși”
18:33
Alexandru Rogobete: „Screeningul nu înseamnă boală. Acesta se face la oameni sănătoși”
Mediafax
Rusia își consolidează trupele la granița NATO și se pregătește pentru un posibil conflict militar
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Mediafax
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii. Abonamentul mobil costă 62 lei/lună
Ce se întâmplă doctore
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Vocea interioară: ce spun studiile despre autocritica care ne sabotează?
SĂNĂTATE Rogobete: „În iulie se finalizează primul sistem național de securitate cibernetică în sănătate!”
19:41
Rogobete: „În iulie se finalizează primul sistem național de securitate cibernetică în sănătate!”
SĂNĂTATE Explicațiile ministrului Sănătății legate de creșterea prețurilor la unele medicamente din farmacii și cum se face compensarea!
19:38
Explicațiile ministrului Sănătății legate de creșterea prețurilor la unele medicamente din farmacii și cum se face compensarea!
ENERGIE Kremlinul jubilează după declanșarea războiului SUA-Iran. Rusia înregistrează o creștere masivă a cererii de petrol și gaze
19:32
Kremlinul jubilează după declanșarea războiului SUA-Iran. Rusia înregistrează o creștere masivă a cererii de petrol și gaze
METEO Vortex polar | „Primăvara falsă” i-a păcălit pe meteorologi. Nucleul vortexului polar „explodează” peste Europa
19:17
Vortex polar | „Primăvara falsă” i-a păcălit pe meteorologi. Nucleul vortexului polar „explodează” peste Europa
EXCLUSIV Nicușor Dan, luat prin surprindere. Bușcu: ”Nu există conștiința urgenței/Vor crește din nou taxele”
19:17
Nicușor Dan, luat prin surprindere. Bușcu: ”Nu există conștiința urgenței/Vor crește din nou taxele”
MILITAR Cât au costat primele 100 de ore ale Operațiunii Epic Fury împotriva Iranului. Donald Trump spune că războiul ar putea dura mai multe săptămâni
19:07
Cât au costat primele 100 de ore ale Operațiunii Epic Fury împotriva Iranului. Donald Trump spune că războiul ar putea dura mai multe săptămâni

Cele mai noi

Trimite acest link pe