Trump: „Iranul ne-a informat că este un stat în pragul colapsului. Ne roagă pe noi să deschidem Strâmtoarea Ormuz cât mai curând posibil”

Într-o nouă postare pe Truth Social, Donald Trump a dezvăluit că a fost informat chiar de Iran că regimul este în prag de „colaps”.

Președintele a scris că Iranul solicită SUA să „redeschidă Strâmtoarea Ormuz cât mai curând posibil”, în timp ce încearcă să-și rezolve problema privind conducerea.

„Iranul tocmai m-a informat că este în „pragul colapsului”. Ei vor ca noi să redeschidem Strâmtoarea Ormuz, cât mai curând posibil, în timp ce ei încearcă să gestioneze situația conducerii lor (cred că îi consider capabili să o facă!)”, a scris președintele.

Pe 28 februarie 2026, Israel și SUA au lansat primele atacuri aeriene asupra Iranului de la Războiul de 12 Zile din iunie 2025.

În urma atacurilor aeriene ale Israelului, liderul suprem Ali Khamenei a fos ucis, iar Mojtaba Khamenei, fiul său, care a fost grav rănit, desfigurat și mutilat, l-a urmat la conducere.

Nu a fost văzut în public și nici la televizor de la preluarea funcției, dar a transmis mesaje scrise de mână prin intermediari.