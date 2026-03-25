Trump își reafirmă sprijinul pentru Viktor Orban, înaintea alegerilor din Ungaria: „Votați-l. E un prieten adevărat. Sunt alături de el până la capăt”

Președintele Donald Trump își reafirmă sprijinul pentru Viktor Orban, înaintea alegerilor din Ungaria. Mesajul public transmis pe Truth Social vine într-un moment delicat pentru liderul maghiar, aflat în scădere masivă în sondaje.

Președintele Donald Trump și-a declarat public din nou susținerea pentru premierul ungar Viktor Orban, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile legislative din Ungaria, programate pe 12 aprilie.

„Stimatul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, este un lider cu adevărat puternic și influent, cu o experiență dovedită în obținerea unor rezultate fenomenale. El luptă neobosit pentru marea sa țară și pentru poporul său, pe care îi iubește, la fel cum fac eu pentru statele unite ale americii. Viktor depune eforturi susținute pentru a proteja Ungaria, a stimula creșterea economică, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura legea și ordinea! relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase sub administrația mea, în mare parte datorită prim-ministrului Orbán. Aștept cu nerăbdare să continui să lucrez îndeaproape cu el, astfel încât ambele țări să poată avansa și mai mult pe această cale extraordinară către succes și cooperare. Am fost mândru să-l susțin pe Viktor pentru realegerea din 2022 și sunt onorat să o fac din nou. ziua alegerilor este 12 aprilie 2026. Ungaria: ieșiți la vot și votați pentru Viktor Orbán. el este un prieten adevărat, un luptător și un câștigător și are sprijinul meu complet și total pentru realegerea sa în funcția de prim-ministru al ungariei. Viktor Orbán nu va dezamăgi niciodată marele popor ungar. Sunt alături de el până la capăt! ”, a transmis liderul de la Casa Albă într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social.

Orban, în fața unui test electoral dificil

Viktor Orban, aflat la conducerea Ungariei din 2010, candidează pentru un al cincilea mandat într-un context politic extrem de complicat. Potrivit sondajelor din Ungaria, liderul naționalist se confruntă cu o scădere puternică a popularității înaintea scrutinului de luna viitoare.

În paralel, Viktor Orban rămâne sub presiunea instituțiilor europene, pe care liderul de la Budapesta le contextă profund, în timp ce strânge relațiile cu Rusia. Bruxellesul îl acuză de menținerea relațiilor cu Putin, împotriva UE, de limitarea independenței justiției, de restrângerea libertății presei și de presiuni asupra mediului academic și societății civile.

De asemenea, liderul ungar a fost dur criticat pentru politicile sale privind minoritățile, care au generat controverse la nivel european.

