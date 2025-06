Trump justifică mobilizarea forțelor armate în LOS ANGELES /„Orașul ar arde în acest moment”

Președintele SUA, Donald Trump, a încercat să justifice, marți după-amiază, trimiterea membrilor forțelor militare în Los Angeles, argumentând că, dacă nu ar fi făcut acest lucru, orașul ar fi fost devastat.

”Dacă nu am fi trimis Garda Națională, măcar am oferit sprijin suplimentar, orașul Los Angeles ar arde în acest moment. Los Angeles nu ar fi diferit cu mult față de ce am văzut în California și în Los Angeles în urmă cu ceva timp”, a afirmat Donald Trump, într-o conferință de presă, referindu-se la incendiile de vegetație produse în ianuarie.

”Vă rog să vă amintiți că urmează Jocurile Olimpice și nu vreau ca oamenii să se uite la Los Angeles într-o astfel de situație, ar fi fost rău. Aseară, am preluat controlul total, dar dacă nu am fi avut armata și Garda Națională… Sunt oameni răi. Acești oameni sunt agenți de insurecție plătiți, sunt plătiți să creeze probleme, să agite lucrurile. Sunt plătiți!”, a acuzat Trump.

”Dacă nu aș fi trimis trupele în Los Angeles în ultimele trei nopți, acest oraș frumos și măreț ar fi fost ars până acum, la fel cum au ars 25.000 de case în Los Angeles din cauza guvernatorului și primarului incompetenți”, a afirmat Donald Trump într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.