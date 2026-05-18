Guvernul german elaborează un program de investiții de 10 miliarde de euro pentru întărirea apărării civile, ca răspuns la tensiunile generate de războiul din Ucraina, de extremism, dezinformare și atacuri hibride. Fondurile vor fi folosite pentru infrastructură medicală, adăposturi, vehicule speciale și sisteme de alertă pentru populație.

Berlinul crește investițiile în securitate civilă

Guvernul Germaniei plănuiește să aloce 10 miliarde de euro pentru consolidarea sistemului de apărare civilă, concomitent cu creșterea bugetului pentru apărare, a anunțat luni Ministerul de Interne, potrivit Reuters.

Potrivit autorităților, miniștrii guvernului urmează să voteze miercuri măsurile concrete care vor fi finanțate, într-un efort de pregătire pentru situații de urgență și de consolidare a capacității de răspuns a statului.

Inițiativa vine în contextul schimbării politicii de securitate a Germaniei după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022.

Ce va cumpăra Germania cu cele 10 miliarde de euro

Programul prevede investiții consistente în infrastructura destinată gestionării situațiilor de criză și a atacurilor împotriva populației civile.

Printre măsurile planificate se numără modernizarea infrastructurii medicale pentru a face față unui număr mare de victime, achiziția a aproximativ 1.000 de vehicule speciale și cumpărarea a circa 110.000 de paturi portabile pentru intervenții de urgență.

Planul include, de asemenea, investiții în adăposturi publice și sisteme de alertă în masă, menite să permită reacții rapide în cazul unor atacuri sau al unor situații excepționale.

Boris Pistorius: „Apărarea civilă trebuie susținută”

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a afirmat că investițiile militare nu pot fi separate de protejarea populației civile.

„Nu putem vorbi despre capacități de apărare și investiții în ele fără a oferi și apărării civile sprijinul de care are nevoie”, a declarat acesta luni.

La rândul său, ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, a confirmat într-un interviu acordat publicației Bild că suma de 10 miliarde de euro a fost rezervată exclusiv pentru consolidarea apărării civile.

Germania se pregătește și pentru „războiul hibrid”

Autoritățile germane susțin că investițiile nu sunt motivate doar de riscul unui conflict militar convențional, ci și de amenințări precum extremismul și așa-numitul „război hibrid”.

Acesta poate include atacuri asupra rețelelor electrice, campanii de dezinformare sau alte acțiuni menite să destabilizeze funcționarea statului.

Problema adăposturilor: multe sunt vechi și nefolosite

După începutul războiului din Ucraina, guvernul german a început să reevalueze capacitatea țării de a proteja populația în caz de conflict sau de urgență majoră.

În prezent, Germania are 579 de adăposturi publice, cu o capacitate totală de aproximativ 480.000 de persoane. Multe dintre acestea nu au mai fost utilizate de la sfârșitul Războiului Rece și necesită lucrări de modernizare sau de reactivare.

