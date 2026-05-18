Descoperire rară în Germania. Un caiet medieval vechi de 800 de ani a fost găsit într-o latrină și încă poate fi citit.

Arheologii care lucrează în centrul orașului Paderborn au descoperit un rar caiet medieval care a stat aproape 800 de ani îngropat într-o latrină. Micul obiect, găsit în timpul săpăturilor pentru construcția unei noi clădiri administrative, s-a păstrat într-o stare neobișnuit de bună datorită solului umed și lipsit de aer de sub străzile orașului, conform Archeology News.

Caietul datează din secolele XIII–XIV și este realizat din piele, lemn și ceară. Specialiștii de la Regional Association of Westphalia-Lippe, cunoscută sub numele de LWL, descriu descoperirea drept una dintre cele mai neobișnuite relicve medievale găsite vreodată în regiune. Arheologii au descoperit caietul printre depozite de deșeuri, alături de vase de ceramică, fragmente textile, împletituri din nuiele, părți de butoaie din lemn și un cuțit.

În interior se află zece pagini acoperite cu ceară, majoritatea scrise pe ambele fețe. Paginile erau legate într-o copertă decorată din piele, ornamentat cu rânduri de crini, simbol asociat în Evul Mediu cu puritatea și rangul social înalt.

Cercetătorii cred că proprietarul era cel mai probabil un negustor din Paderbornul medieval. La acea vreme, comercianții făceau parte dintr-un grup restrâns de oameni care știau să citească și să scrie. Textul din caiet este redactat în limba latină, ceea ce indică de asemenea un proprietar educat din clasele sociale superioare.

Primele examinări sugerează că acest caiet conținea notițe scurte, posibil legate de comerț, finanțe sau chestiuni personale. Scrisul pare spontan și practic, mai degrabă decât formal. Arheologii au observat că textul este orientat în direcții diferite, în funcție de modul în care era ținut caietul, deși scrisul pare să aparțină unei singure persoane.

Cum s-a păstrat caietul într-o stare atât de bună

Scriitorii medievali zgâriau cuvintele pe suprafața cerată folosind un instrument realizat din metal, os sau fildeș. Capătul ascuțit grava literele în ceară, iar cel plat ștergea textele mai vechi prin netezirea suprafeței. Din acest motiv, urmele unor texte șterse anterior încă pot fi observate sub notițele mai recente.

Curățarea a scos la iveală un obiect aproape intact, cu suprafețe de ceară bine conservate și rânduri lizibile de scris cursiv. Paginile fuseseră presate atât de strâns sub pământ încât murdăria abia pătrunsese în interior. Lemnul a evitat de asemenea deformările severe, ceea ce a ajutat la păstrarea cerii.

Latrina însăși a avut un rol esențial în conservarea caietului. Condițiile umede și sărace în oxigen au încetinit degradarea materialelor organice precum pielea, lemnul și ceara. Descoperiri similare au fost făcute în orașe medievale precum Lübeck și Lüneburg, unde solul îmbibat cu apă a conservat artefacte fragile. Totuși, în acele cazuri, arheologii au recuperat doar fragmente. Cercetătorii din Paderborn spun că niciun caiet medieval complet de acest tip nu a mai fost găsit până acum în Renania de Nord-Westfalia.

Cum a ajuns caietul pe fundul latrinei

Specialiștii folosesc acum tehnologii de imagistică și analize ale materialelor pentru a studia obiectul în detaliu. Oamenii de știință intenționează să examineze compoziția cerii și a lemnului, să identifice pigmenții sau amestecurile de rășini și să determine modul în care a fost produs caietul. De asemenea, este în desfășurare o transcriere a dificilului text latin. Experții se așteaptă ca procesul să dureze, deoarece unele părți ale scrisului sunt estompate sau suprascrise.

Situl arheologic se află în apropierea fostei Abdinghof Monastery, o zonă asociată cu locuitori medievali bogați. Arheologii au descoperit cinci latrine în timpul proiectului, fiecare sigilată sub clădiri construite ulterior. Resturile textile găsite în același depozit includeau mătase fin țesută, tăiată în bucăți dreptunghiulare mici, despre care cercetătorii cred că ar fi fost reutilizată drept hârtie igienică după ce materialul se uzase.

Cercetătorii încă nu știu cum a ajuns caietul pe fundul latrinei. O explicație simplă este că proprietarul l-a scăpat accidental. Dacă arheologii vor reuși să lege latrina de o anumită proprietate medievală prin documente istorice, caietul ar putea fi asociat în cele din urmă cu o persoană reală care a trăit în Paderborn cu secole în urmă.

