Robert Negoiță obține victoria în instanță pentru celebra datorie de 50 de milioane de euro la ANAF

Robert Negoiță a câștigat procesul cu ANAF. Instanța a anulat o datorie fiscală de peste 105 milioane de lei, scrie Mediafax. Completul a anulat parțial decizia de soluționare a contestației nr. 334 din 17 noiembrie 2021. 

Au fost desființate și decizia de impunere nr. 867213 din 2 decembrie 2009 și raportul de inspecție finscală nr. 867185 din 27 noiembrie 2009.

„Admite cererea de chemare în judecată. Anulează în parte decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 334/17.11.2021, decizia de impunere nr. 867213/02.12.2009 şi raportul de inspecţie fiscală 867185/27.11.2009, respectiv în ceea ce priveşte suma de 105.429.067 lei (reprezentând TVA în cuantum de 70.880.548 lei şi majorări de întârziere TVA în cuantum de 34.548.519 lei). Ia act că reclamantul îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată astăzi, 18.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în minută.

Suma în litigiu

Suma anulată prin hotărârea din 18 mai 2026 este de 105.429.067 lei. Din aceasta, TVA-ul reprezintă 70.880.548 lei, iar majorările de întârziere aferente TVA se ridică la 34.548.519 lei. Datoria fusese considerată una dintre cele mai cunoscute dispute fiscale ale lui Negoiță cu autoritățile. Suma echivala cu aproximativ 50 de milioane de euro.

Hotărârea nr. 835/2026 a fost pronunțată luni, 18 mai 2026. Soluția a fost pusă la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței. Litigiul dintre Robert Negoiță și ANAF datează din 2009, când autoritățile fiscale au emis raportul de inspecție și decizia de impunere contestate.

