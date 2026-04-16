Iranul face un pas înapoi în criza petrolului. Propunerea Teheranului pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, dacă SUA acceptă condițiile sale

Teheranul anunță că ar putea permite navelor să tranziteze liber partea omaneză a Strâmtorii Ormuz, într-o mișcare care ar putea debloca criza energetică globală. Propunerea vine în pline negocieri tensionate cu Statele Unite, insă în anumite contiții.

Iran a prezentat o propunere neașteptată în cadrul negocierilor cu Statele Unite, care ar permite reluarea parțială a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume, scrie Reuters.com.

Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, Teheranul ar fi dispus să lase navele să circule liber prin apele teritoriale ale Oman, fără riscul de a fi atacate.

Surse citate sub protecția anonimatului susțin că oferta Iranului depinde direct de concesiile pe care Statele Unite ar fi dispuse să le facă. La acest moment nu este clar dacă Teheranul ar accepta eliminarea minelor marine sau dacă toate navele, inclusiv cele asociate cu Israelul, ar avea acces liber.

De asemenea, o sursă occidentală din domeniul securității a confirmat că propunerea este în lucru, dar nu există încă un răspuns oficial din partea Washingtonului.

O posibilă revenire la statu quo

Strâmtoarea Ormuz, cu o lățime de doar 34 de kilometri, leagă Golful Persic de Oceanul Indian și reprezintă un punct vital pentru economia globală. Propunerea Iranului ar putea marca prima retragere de la pozițiile dure din ultimele săptămâni, care includeau idei precum taxarea navelor sau controlul total asupra rutei maritime.

Aceste inițiative au fost respinse de comunitatea internațională, inclusiv de Organizația Maritimă Internațională, care a avertizat că astfel de măsuri ar crea „un precedent periculos”. Dacă va fi acceptată, inițiativa ar putea readuce traficul maritim la normal, după decenii în care navigația prin Ormuz a funcționat pe baza unui sistem internațional stabil.

Conflictul dintre SUA, Israel și Iran a provocat cea mai mare perturbare din istorie a transportului global de petrol și gaze, după ce traficul prin strâmtoare a fost blocat. Aproximativ 20% din fluxurile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate tranzitează această zonă strategică, iar blocajul a lăsat sute de petroliere și peste 20.000 de marinari blocați în Golful Persic.

Un armistițiu temporar de două săptămâni a intrat în vigoare pe 8 aprilie, iar președintele Donald Trump a declarat că războiul se apropie de final, însă situația din Ormuz rămâne un punct critic al negocierilor.

