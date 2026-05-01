Cine este medicul colaborator al Fox News nominalizat de Trump pentru o funcție-cheie în domeniul sănătății din SUA

Președintele Donald Trump a făcut o nouă mutare cu miză majoră în domeniul sănătății publice, anunțând că medicul radiolog Nicole Saphier este alegerea sa pentru funcția de chirurg general al Statelor Unite, una dintre cele mai importante poziții medicale din administrația federală, scrie The Washingtonpost.com.

Nominalizarea vine după o serie de controverse și retrageri succesive care au zguduit tabăra republicană și au expus tensiunile dintre liderul de la Casa Albă și o parte a establishmentului conservator de la Washington.

Nicole Saphier, cunoscută publicului american și ca analist medical la Fox News, activează în cadrul Memorial Sloan Kettering Cancer Center, unde conduce departamentul de imagistică mamară și este recunoscută pentru activitatea sa în prevenția și depistarea precoce a cancerului de sân.

„Nicole este un medic de excepţie care şi-a dedicat cariera îndrumării femeilor care se confruntă cu cancerul de sân pe parcursul diagnosticării şi tratamentului, pledând în acelaşi timp neobosită pentru creşterea ratei de depistare precoce şi de prevenire a cancerului”, a declarat președintele Donald Trump.

Cine este Nicole Saphier

Alegerea lui Nicole Saphier marchează a treia încercare a administrației Trump de a ocupa această funcție-cheie, după retragerea nominalizărilor lui Casey Means și Janette Nesheiwat.

Cazul Casey Means a provocat o confruntare deschisă între Donald Trump și senatorul republican Bill Cassidy, președintele Comisiei pentru sănătate din Senatul american, pe care liderul de la Casa Albă l-a acuzat că a blocat deliberat procesul de confirmare.

„În ciuda intransigenţei şi jocurilor politice ale senatorului Cassidy, Casey va continua să lupte pentru MAHA în multe probleme importante de sănătate cu care se confruntă ţara noastră”, a declarat președintele Donald Trump.

Means era apropiată de Robert F. Kennedy Jr. și de mișcarea Make America Healthy Again, însă pozițiile sale controversate privind vaccinurile și lipsa unei licențe medicale active au generat opoziție inclusiv în interiorul Partidului Republican.

Spre deosebire de predecesoarea propusă, Nicole Saphier are o licență medicală activă, experiență clinică solidă și un profil public construit în jurul medicinei preventive, al diagnosticării precoce și al combaterii bolilor cronice prin schimbări de stil de viață.

Autoare a volumului Make America Healthy Again, Saphier promovează ideea că dieta, exercițiile fizice și prevenția pot reduce semnificativ povara bolilor cronice asupra sistemului medical american, o filozofie care se suprapune în anumite puncte cu agenda promovată de Robert F. Kennedy Jr.

