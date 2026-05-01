Prima pagină » Știri externe » Cine este medicul colaborator al Fox News nominalizat de Trump pentru o funcție-cheie în domeniul sănătății din SUA

Cine este medicul colaborator al Fox News nominalizat de Trump pentru o funcție-cheie în domeniul sănătății din SUA

Mihai Tănase

Președintele Donald Trump a anunțat o nouă nominalizare controversată pentru funcția de chirurg general al Statelor Unite, alegând-o pe radiologul Nicole Saphier, colaboratoare Fox News, după două tentative eșuate care au provocat tensiuni puternice în tabăra republicană.

Președintele Donald Trump a făcut o nouă mutare cu miză majoră în domeniul sănătății publice, anunțând că medicul radiolog Nicole Saphier este alegerea sa pentru funcția de chirurg general al Statelor Unite, una dintre cele mai importante poziții medicale din administrația federală, scrie The Washingtonpost.com.

GREENVALE, NEW YORK – DECEMBER 05: Nicole Saphier attends FOX Nation’s 2024 Patriot Awards at Tilles Center for the Performing Arts on December 05, 2024 in Greenvale, New York. Theo Wargo,Image: 943435339, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Theo Wargo / Getty images / Profimedia

Nominalizarea vine după o serie de controverse și retrageri succesive care au zguduit tabăra republicană și au expus tensiunile dintre liderul de la Casa Albă și o parte a establishmentului conservator de la Washington.

Nicole Saphier, cunoscută publicului american și ca analist medical la Fox News, activează în cadrul Memorial Sloan Kettering Cancer Center, unde conduce departamentul de imagistică mamară și este recunoscută pentru activitatea sa în prevenția și depistarea precoce a cancerului de sân.

„Nicole este un medic de excepţie care şi-a dedicat cariera îndrumării femeilor care se confruntă cu cancerul de sân pe parcursul diagnosticării şi tratamentului, pledând în acelaşi timp neobosită pentru creşterea ratei de depistare precoce şi de prevenire a cancerului”, a declarat președintele Donald Trump.

Cine este Nicole Saphier

Alegerea lui Nicole Saphier marchează a treia încercare a administrației Trump de a ocupa această funcție-cheie, după retragerea nominalizărilor lui Casey Means și Janette Nesheiwat.

Cazul Casey Means a provocat o confruntare deschisă între Donald Trump și senatorul republican Bill Cassidy, președintele Comisiei pentru sănătate din Senatul american, pe care liderul de la Casa Albă l-a acuzat că a blocat deliberat procesul de confirmare.

„În ciuda intransigenţei şi jocurilor politice ale senatorului Cassidy, Casey va continua să lupte pentru MAHA în multe probleme importante de sănătate cu care se confruntă ţara noastră”, a declarat președintele Donald Trump.

Means era apropiată de Robert F. Kennedy Jr. și de mișcarea Make America Healthy Again, însă pozițiile sale controversate privind vaccinurile și lipsa unei licențe medicale active au generat opoziție inclusiv în interiorul Partidului Republican.

Spre deosebire de predecesoarea propusă, Nicole Saphier are o licență medicală activă, experiență clinică solidă și un profil public construit în jurul medicinei preventive, al diagnosticării precoce și al combaterii bolilor cronice prin schimbări de stil de viață.

Autoare a volumului Make America Healthy Again, Saphier promovează ideea că dieta, exercițiile fizice și prevenția pot reduce semnificativ povara bolilor cronice asupra sistemului medical american, o filozofie care se suprapune în anumite puncte cu agenda promovată de Robert F. Kennedy Jr.

Recomandarea autorului

O nouă criză în NATO. După Spania și Germania, Trump amenință cu retragerea trupelor SUA și din Italia: „Nu ne-au ajutat deloc”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe
10:25
Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe
ANALIZA de 10 De ce a participat șeful GRU la întâlnirea „de taină” din Sankt Petersburg, dintre ruși și iranieni. Parteneriatul strategic Moscova-Teheran, la un alt nivel
10:00
De ce a participat șeful GRU la întâlnirea „de taină” din Sankt Petersburg, dintre ruși și iranieni. Parteneriatul strategic Moscova-Teheran, la un alt nivel
ȘTIINȚĂ Specia de mamifer dispărută pe care cercetătorii SUA încearcă să o readucă la viață după 200 de ani de la extincție prin „tehnologia Jurassic Park”
09:44
Specia de mamifer dispărută pe care cercetătorii SUA încearcă să o readucă la viață după 200 de ani de la extincție prin „tehnologia Jurassic Park”
CONTROVERSĂ Noi imagini cu tentativa de asasinat asupra lui Trump. Momentele dramatice dinaintea împușcăturilor de la hotelul Washington Hilton
09:16
Noi imagini cu tentativa de asasinat asupra lui Trump. Momentele dramatice dinaintea împușcăturilor de la hotelul Washington Hilton
CONTROVERSĂ Rusia lui Putin a intrat în „Epoca FSB”, fostul KGB trăiește a doua tinerețe. „Elitele și oamenii de rând se tem de asta mai mult decât de represiunea în sine”
09:00
Rusia lui Putin a intrat în „Epoca FSB”, fostul KGB trăiește a doua tinerețe. „Elitele și oamenii de rând se tem de asta mai mult decât de represiunea în sine”
CONTROVERSĂ Lovitură grea pentru Vucic. UE suspendă finanțările către Serbia din cauza derapajelor democratice. Sârbii riscă să piardă accesul la 1,5 miliarde €
08:44
Lovitură grea pentru Vucic. UE suspendă finanțările către Serbia din cauza derapajelor democratice. Sârbii riscă să piardă accesul la 1,5 miliarde €
Mediafax
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Mediafax
Studiu de 1 Mai: Câți mai muncim în România, care sunt județele fruntașe
Click
Secretele alimentației Reginei Elisabeta. Ce mânca la micul dejun pentru a se menține în formă
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
Ce se întâmplă doctore
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?

Cele mai noi

Trimite acest link pe