Trump nu-și cere scuze pentru discreditarea aliaților NATO, dar recunoaște contribuția armatei britanice în războiul din Afganistan: „Vă iubim”

24 ian. 2026, 22:59, Știri externe
Donald Trump a fost criticat dur de comandanți militari și de lideri politici din Europa după afirmația denigratoare „trupele aliate au luptat puțin mai în spate în războiul din Afganistan”. Președintele american a criticat deseori statele membre ale NATO pentru că nu contribuie financiar la apărare, dar au nevoie de sprijinul Americii pentru a se apăra în fața amenințării Rusiei. 

Trump a spus la întrunirea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos că „existența NATO se datorează Americii” și că dacă americanii nu interveneau, „europenii ar fi vorbit germană și japoneză”.

Trump a discreditat aliații SUA care au fost în războiul din Afganistan

Trump a discreditat și contribuția celorlalte state aliate în războiul Americii din Afganistan.

„Nu am avut niciodată nevoie de ei… Vor spune că au trimis niște trupe în Afganistan… și au făcut-o, au stat puțin mai în spate, puțin departe de linia frontului”, a spus Trump, după ce a reamintit despre războiul american desfășurat timp de 20 de ani în Afganistan împotriva talibanilor și teroriștilor al-Qaeda, în urma căruia 2.461 de americani și-au pierdut viața.

Premierul britanic Keir Starmer a reacționat furios într-un interviu pentru SkyNews, spunând că și britanicii și-au vărsat sângele în Afganistan pentru a apăra „lumea liberă”. El l-a îndemnat pe liderul american să-și ceară scuze:

„Vreau să încep prin a-i omagia pe cei 457 de soldați britanici din forțele noastre care și-au pierdut viețile în Afganistan. Nu voi uita niciodată curajul și sacrificiul pe care l-au făcut. Au fost mulți răniți, unii mutilați pe viață. Consider declarațiile sale drept „insultătoare” și „îngrozitoare” Mă aștept la scuze”.

Și prințul Harry, duce de Sussex, care a luptat în Afganistan și și-a pierdut prieteni, a spus că Marea Britanie a răspuns chemării Americii după activarea Articolului 5 al NATO în urma atacurilor teroriste de la New York din 2001.

Trump nu-și cere scuze, dar îi laudă pe soldații britanici

Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă i-a lăudat pe soldații britanici pentru curajul lor, fără a omite să menționeze că  SUA este prima putere militară a lumii:

„Măreții și curajoșii soldați ai Regatului Unit vor fi mereu alături de Statele Unite ale Americii! În Afganistan, 457 au murit, mulți au fost grav răniți și au fost printre cei mai grozavi războinici. Este o legătură prea puternică pentru a fi ruptă. Armata Regatului Unit, cu o Inimă și un Suflet extraordinar, nu este întrecută de nimeni (decât de SUA). Vă iubim pe toți și mereum vă vom iubi!”, a scris președintele Donald Trump pe Truth Social.

