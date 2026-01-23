Prima pagină » Știri externe » Prințul Harry se alătură revoltei britanicilor anti-Trump: „Am fost în Afganistan. Mi-am făcut prieteni acolo. 457 de britanici au murit”

23 ian. 2026, 20:47, Știri externe
Prințul Harry a intervenit în scandalul diplomatic dintre SUA și Regatul Unit al Marii Britanii provocat după ultima declarație a lui Trump care ar putea arunca în aer „relația specială” dintre Londra și Washington DC. Este primul mare scandal diplomatic la 70 de ani de la Criza din Suez. Cele două puteri aliate și-au întărit „prietenia” după ce au luptat împreună în cel de-al Doilea Război Mondial, dar și în Războiul împotriva terorismului de la începutul secolului 21. 

Președintele american a discreditat contribuția trupelor aliate din NATO la războiul împotriva talibanilor din Afganistan desfășurat între 2001 și 2021 prin următoarea afirmație:

„Nu am avut niciodată nevoie de ei… Vor spune că au trimis niște trupe în Afganistan… și au făcut-o, au stat puțin mai în spate, puțin departe de linia frontului”, a afirmat președintele american.

Prințul Harry: Am luptat aici

Prințul Harry, care a luptat în Afganistan, a reacționat la rândul său, reamintind că toate statele membre NATO au sprijinit SUA în războiul din Afganistan declanșat ca urmare a atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001. Potrivit BBC, prințul a luptat în total 10 ani în Afganistan. Duceel de Sussex a efectuat instruirea în 2006, devenind locotenent secund în regimentul Household Cavalry al Armatei Britanice.  El a fost staționat în secret în Afganistan timp de 10 săptămâno în 2008.

El a mai fost staționat pentru a doua oară în septembrie 2012, fiind co-pilot de elicopter Apache și trăgător. În „Rezerva”,  cartea publicată de el în 2023, a dezvăluit că a omorât 25 de talibani. Timp de 10 ani, el a sprijinit actele caritabile dedicate veteranilor.

„În 2001, NATO a activat Articolul 5 pentru prima și singura dată în istorie. Fiecare națiune aliată a fost obligată să fie alături de SUA în Afganistan în scopul securității colective.  Am servit aici. Mi-am făcut prieteni pe viață. Și mi-am pierdut prieteni aici. Regatul Unit a pierdut 457 de militari. Mii de vieți schimbate pentru totdeauna. Mame și tați și-au înmormântat fii și fiicele.  Copiii au rămas fără un părinte. Familii care au fost lăsate în urmă să îndure costul. Despre aceste sacrificii merită să vorbim cu sinceritate și respect, deci să rămânem uniți și devotați pentru apărarea diplomației și păcii”.

Keir Starmer, despre comentariile lui Trump: Sunt „insultătoare”

Premierul britanic Keir Starmer a reacționat furios într-un interviu pentru SkyNews:

„Vreau să încep prin a-i omagia pe cei 457 de soldați britanici  din forțele noastre care și-au pierdut viețile în Afganistan.  Nu voi uita niciodată curajul și sacrificiul pe care l-au făcut. Au fost mulți răniți, unii mutilați pe viață. Consider declarațiile sale drept „insultătoare” și „îngrozitoare” Mă aștept la scuze”.

150.000 de soldați britanici au participat în total la războiul din Afganistan.  Mama unui soldat scoțian căzut la datorie în Afganistan a descris comentariile lui Trump ca fiind „sfâșietoare”.

„Fiul meu a luptat alături de americani. Sunt foarte, foarte, foarte furioasă – cum poți să spui că nu luptau în primele linii?”, a spus femeia care și-a pierdut fiul în vârstă de 22 de ani într-o misiune de patrulare din 2009.

Reacțiile altor lideri politici, inclusiv din România

Ministra Afacerilor Externe ale României Oana Țoiu a reacționat la rândul ei după discursul președintelui Donald Trump de la Davos, în care acesta a pus sub semnul întrebării dacă Europa ar răspunde unui apel al Statelor Unite în momente de criză.

Șefa diplomației din România a reamintit că România a răspuns apelului SUA chiar înainte de a deveni membră NATO.

„Autoritățile române au considerat participarea o datorie, iar soldații români au fost trimiși în Afganistan alături de alți aliați”, a spus ea.

27 de militari români au murit pe durata războiului din Afganistan.

Fostul comandant suprem NATO James Stavridis spune că sute de trupe aliate au murit sub comanda sa pe liniile de front din Afganistan între 2009 și 2013.  Ministrul Apărării din Polonia Wladyslaw Kosiniak-Kamysz  a declarat că nu ar trebui să fie „diminuată” contribuția trupelor Poloniei în Afganistan. 33.000 de polonezi au luat parte la război, din aceștia fiind uciși 43 de militari și un angajat civil.

„Am plătit cu sânge pentru această alianță. Așteptăm scuze pentru această declarație”, a declarat Roman Polko, general polonez în rezervă și fost comandant al forțelor speciale, care a servit în Afganistan și Irak.

3.621 de militari ai Coaliției Internaționale din cadrul Operațiunii Enduring Freedom au fost uciși în Afganistan.  Cei mai mulți au fost militari americani: 2.461.

Sursa Foto: Facebook /Profimedia. GOV.uk

