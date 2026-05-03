Un român a reinventat ieşirea la bere cu băieţii, mai ales că nici nu poţi să fii mirosit de soţie după o astfel de ieșire. Viorel Vînătoru este un român din Craiova şi a inventat îngheţata din bere.

Acesta a povestit, pentru Gândul, cum a ajuns să producă neobişnuitul desert cu grade, care este destinat doar adulţilor.

De 10 ani locuieşte în oraşul Ludenscheid de lângă Koln, Germania, şi a răspuns invitaţiei administraţiei oraşului care sărbătorea Ziua Tatălui, de Înălţare.

„Ludenscheid a creat o bere la doză cu numele oraşului. Cei de la marketingul oraşului s-au dus la toate gelateriile să întrebe care ar putea să facă şi nimeni nu… Şi eu, fiind o persoană mai îndrăzneaţă, cu anumite studii în domeniu, am acceptat cu mare drag şi am făcut această îngheţată din bere. De fiecare dată, când e Ziua Tatălui, de Înălţare, fac această îngheţată şi o ţin o perioadă de 2-3 zile. Toţi s-au învăţat şi ştiu că de această sărbătoare găsesc această îngheţată”, povesteşte Viorel Vînătoru, pentru Gândul.

Cum numai românul nostru din Craiova a reuşit să creeze o îngheţată din bere, a devenit şi o atracţie a oraşului, iar presa locală relatează frecvent despre proiectele în care se implică.

Viorel Vînătoru spune că foloseşte numai produse naturale din care reuşeşte să obţină această „îngheţată vegană” de 3 grade.

„Sunt anumite produse naturale pe care le folosim. Este o îngheţată pe bază de apă. Dar nu folosim apa, folosim berea. Este compoziţia pe care o folosim la fructe. Este o îngheţată vegană, ca să zicem aşa. Luăm berea şi o ţinem la macerat cu celelalte ingrediente”, mai spune craioveanul, pentru Gândul.

