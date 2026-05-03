Prima pagină » Actualitate » Un român din Craiova a creat o îngheţată din bere, pentru nemţi. Aceştia sărbătoresc Ziua Tatălui, de Înălţare, cu un desert de 3 grade

Un român din Craiova a creat o îngheţată din bere, pentru nemţi. Aceştia sărbătoresc Ziua Tatălui, de Înălţare, cu un desert de 3 grade

Luiza Dobrescu

Un român a reinventat ieşirea la bere cu băieţii, mai ales că nici nu poţi să fii mirosit de soţie după o astfel de ieșire. Viorel Vînătoru este un român din Craiova şi a inventat îngheţata din bere.

Acesta a povestit, pentru Gândul, cum a ajuns să producă neobişnuitul desert cu grade, care este destinat doar adulţilor.

De 10 ani locuieşte în oraşul Ludenscheid de lângă Koln, Germania, şi a răspuns invitaţiei administraţiei oraşului care sărbătorea Ziua Tatălui, de Înălţare.

„Ludenscheid a creat o bere la doză cu numele oraşului. Cei de la marketingul oraşului s-au dus la toate gelateriile să întrebe care ar putea să facă şi nimeni nu… Şi eu, fiind o persoană mai îndrăzneaţă, cu anumite studii în domeniu, am acceptat cu mare drag şi am făcut această îngheţată din bere.

De fiecare dată, când e Ziua Tatălui, de Înălţare, fac această îngheţată şi o ţin o perioadă de 2-3 zile. Toţi s-au învăţat şi ştiu că de această sărbătoare găsesc această îngheţată”, povesteşte Viorel Vînătoru, pentru Gândul.

Cum numai românul nostru din Craiova a reuşit să creeze o îngheţată din bere, a devenit şi o atracţie a oraşului, iar presa locală relatează frecvent despre proiectele în care se implică.

Viorel Vînătoru spune că foloseşte numai produse naturale din care reuşeşte să obţină această „îngheţată vegană” de 3 grade.

„Sunt anumite produse naturale pe care le folosim.  Este o îngheţată pe bază de apă. Dar nu folosim apa, folosim berea. Este compoziţia pe care o folosim la fructe. Este o îngheţată vegană, ca să zicem aşa.

Luăm berea şi o ţinem la macerat cu celelalte ingrediente”, mai spune craioveanul, pentru Gândul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Trump oprește conducta cu bani către Ucraina. Niciun dolar nu e prevăzut pentru 2027. Câte sute de miliarde de dolari s-au scurs din SUA în 4 ani de război
19:47
Trump oprește conducta cu bani către Ucraina. Niciun dolar nu e prevăzut pentru 2027. Câte sute de miliarde de dolari s-au scurs din SUA în 4 ani de război
FLASH NEWS Valeriu Stoica crede că, dacă trece moţiunea, Ilie Bolojan mai poate avea o carieră politică. Însă, nu poate să spună acelaşi lucru şi despre PNL
18:03
Valeriu Stoica crede că, dacă trece moţiunea, Ilie Bolojan mai poate avea o carieră politică. Însă, nu poate să spună acelaşi lucru şi despre PNL
CONTROVERSĂ Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR, care a scris PNRR în Guvernul Cîțu, nu l-a putut implementa când a revenit la conducere, în Guvernul Bolojan
13:53
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR, care a scris PNRR în Guvernul Cîțu, nu l-a putut implementa când a revenit la conducere, în Guvernul Bolojan
Gândul de Vreme Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM
10:32
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM
ANALIZA de 10 Care este cel mai îngrijorător avertisment geopolitic al momentului? Atlantic Council: „Băncile, serviciile de internet și sistemele de tratare a apei sunt vulnerabile”
10:00
Care este cel mai îngrijorător avertisment geopolitic al momentului? Atlantic Council: „Băncile, serviciile de internet și sistemele de tratare a apei sunt vulnerabile”
CONTROVERSĂ Apocalipsa după Ilie Bolojan. Ce s-a ales de promisiunile premierului pentru bunăstarea românilor și cum a ajuns în situația de a fi demis prin moțiune de cenzură
09:00
Apocalipsa după Ilie Bolojan. Ce s-a ales de promisiunile premierului pentru bunăstarea românilor și cum a ajuns în situația de a fi demis prin moțiune de cenzură
Mediafax
Dragoș Pîslaru răspunde acuzațiilor privind cererea de plată nr. 3 din PNRR: Este pur și simplu nesimțire
Digi24
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
Cancan.ro
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Prosport.ro
Tragedie după Oțelul – Metaloglobus. Tatăl fotbalistului a făcut infarct în parcare şi a murit
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Mediafax
SUA avertizează țările europene că armele cumpărate ar putea întârzia
Click
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Ce se întâmplă doctore
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Un japonez și-ar fi ucis soția iar apoi ar fi incinerat-o la grădina zoologică unde lucrează
CONTROVERSĂ Doctoriță ginecolog, anchetată de Colegiul Medicilor după ce a afirmat că „bebelușii concepuți în post nu ajung să se nască sau mor în pătuț”
00:46
Doctoriță ginecolog, anchetată de Colegiul Medicilor după ce a afirmat că „bebelușii concepuți în post nu ajung să se nască sau mor în pătuț”
PRECIZĂRI MApN explică de ce avem nevoie de SAFE: „Dacă acest program este realizat cu succes, Armata României va arăta cu totul diferit în doar câţiva ani”
00:17
MApN explică de ce avem nevoie de SAFE: „Dacă acest program este realizat cu succes, Armata României va arăta cu totul diferit în doar câţiva ani”
REACȚIE Adrian Câciu: „De marți, Pîslaru e șomer! O ia și pe Oana Gheorghiu cu el! E mai bine așa! Au pierdut destui bani pentru România!”
23:52
Adrian Câciu: „De marți, Pîslaru e șomer! O ia și pe Oana Gheorghiu cu el! E mai bine așa! Au pierdut destui bani pentru România!”
ISTORIE Koh-i-noor: Istoria de 700 de ani a giuvaierului familiei regale britanice. Primarul Mamdani i-a solicitat regelui Charles să-l înapoieze Indiei
23:29
Koh-i-noor: Istoria de 700 de ani a giuvaierului familiei regale britanice. Primarul Mamdani i-a solicitat regelui Charles să-l înapoieze Indiei
FLASH NEWS Donald Tusk avertizează că NATO este în pragul dezintegrării: „Trebuie să facem ce e necesar pentru a inversa această tendinţă dezastruoasă”
23:11
Donald Tusk avertizează că NATO este în pragul dezintegrării: „Trebuie să facem ce e necesar pentru a inversa această tendinţă dezastruoasă”
DECES Tatăl unui fotbalist din Superliga a murit imediat după ce asistase la meciul fiului său. Tragedia a avut loc în parcarea stadionului
22:58
Tatăl unui fotbalist din Superliga a murit imediat după ce asistase la meciul fiului său. Tragedia a avut loc în parcarea stadionului

Cele mai noi

Trimite acest link pe