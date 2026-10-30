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Serghei Lavrov a ajuns în SUA pentru reuniunea miniștrilor de externe din G20. Șeful diplomației ruse vrea să ceară ridicarea sancţiunilor impuse Moscovei

Serghei Lavrov a ajuns în SUA pentru reuniunea miniștrilor de externe din G20. Șeful diplomației ruse vrea să ceară ridicarea sancţiunilor impuse Moscovei
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Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit în orașul Atlanta, din statul american Georgia, pentru a participa la reuniunea miniștrilor de externe ai G20, a anunțat vineri agenţia rusă de presă Tass. Guvernul de la Moscova a transmis că Lavrov intenționează să solicite ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei în cadrul reuniunii.

Ministerul rus de Externe a anunțat sosirea lui Lavrov în SUA, în timp ce numeroase instituții media ruse, inclusiv agenția de presă de stat Tass, au relatat că delegația rusă a călătorit timp de peste 20 de ore, pe o rută care a ocolit țările considerate de Moscova drept „neprietenoase”.

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Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, confirmase cu o zi înainte că Lavrov va efectua o vizită de două zile la Atlanta pentru a participa la reuniunea miniștrilor de externe din G20, găzduită de secretarul de stat american Marco Rubio. Aceasta a precizat că majoritatea aspectelor organizatorice legate de participarea delegației ruse la reuniune au fost soluționate, scrie Anadolu.

„Trebuie să menționez, totuși, că, având în vedere că plecarea era programată în următoarele 24 de ore, majoritatea problemelor au fost rezolvate cu succes în ultimul moment. Așadar, delegația a fost constituită, toate formalitățile au fost îndeplinite, iar echipa este pregătită să înceapă activitatea”, a declarat Maria Zaharova.

Prezența lui Lavrov la reuniune ar putea provoca reacții critice din partea statelor europene, în contextul războiului din Ucraina.

„Probabil că vor privi acest lucru cu ochi foarte critici”, a declarat pentru AFP Alisha Chhangani, de la grupul de reflecție Atlantic Council.

O sursă diplomatică a subliniat însă că participarea ministrului rus „nu normalizează în niciun fel acțiunile sau pozițiile sale” și a adăugat că europenii își vor apăra în continuare cu fermitate poziția privind Ucraina.

Reuniunea miniștrilor de externe ai G20, care are loc vineri și sâmbătă sub auspiciile secretarului de stat american Marco Rubio, pregătește terenul pentru summitul liderilor G20 din 14 și 15 decembrie. Președintele american Donald Trump va găzdui evenimentul la clubul său de golf din apropierea orașului Miami, în Florida.

Președintele american l-a invitat pe omologul său rus, Vladimir Putin, la summitul din decembrie, însă participarea liderului de la Kremlin nu este încă sigură.

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