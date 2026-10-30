Papa Leon îl sfidează pe Trump: a cerut buletin de vot prin corespondență pentru alegerile intermediare din SUA

În pofida încercărilor președintelui Donald Trump de a limita votul prin corespondență, mulți americani continuă să ignore dorința președintelui. Printre aceștia, și Papa Leon al XIV-lea, alegător înregistrat în statul american Illinois.

Suveranul Pontif este pregătit să voteze la alegerile intermediare de săptămâna viitoare și a solicitat un buletin de vot prin corespondență la reședința sa din Cetatea Vaticanului.

Papa Leon, primul lider american al Bisericii Catolice

Leon a solicitat buletinul de vot pe 3 octombrie, după cum a declarat pentru NBC News șefa de cabinet a biroului grefierului comitatului Will, din Illinois. Potrivt acesteia, liderul Bisericii Catolice încă nu a trimis buletinul de vot completat. Deocamdată, nu se știe dacă acesta a completat sau a trimis buletinul de vot prin poștă.

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După ce a devenit primul cap al Bisericii Catolice din istorie, în mai 2025, Leon al XIV-lea ar fi primul papă care votează la alegerile din SUA. Datele publice arată că el a votat la alegerile din 2012, 2014, 2018 și 2024. De asemenea, a votat la alegerile primare republicane din 2012, 2014 și 2016.

Internat la Spitalul Gemelli, din Roma, pentru o operație la plămâni, Papa Leon s-a întors la Vatican pe 18 octombrie. Lui i s-a extirpat lobul inferior al plămânului drept, după ce medicii au descoperit o tumoare, diagnosticată ulterior drept adenocarcinom, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar.

Testele ulterioare au indicat că nu este necesar un tratament suplimentar, iar Suveranul Pontif și-a reluat treptat activitățile zilnice. De altfel, Vaticanul chiar a confirmat săptămâna aceasta că Papa Leon va continua călătoria sa planificată în Uruguay, Argentina și Peru, în perioada 6-17 noiembrie, fără nicio modificare a programului anunțat inițial.