INS: Rata șomajului în România a scăzut la 6,3% în septembrie, dar numărul șomerilor este mai mare decât în urmă cu un an

Rata șomajului în România a fost de 6,3% în septembrie 2026, în formă ajustată sezionier, în scădere cu 0,1% față de luna agusut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Numărul șomerilor români a fost estimat la 517.100 de persoane, în scădere față de luna trecută, dar mai ridicat față de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit datelor publicate de INS, rata șomajului ajustată sezonier a fost de 6,3% în septembrie 2026, comparativ cu 6,4% în august. Numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat la 517.100 de persoane, în scădere față de cele 523.400 de persoane înregistrate în luna precedentă. Astfel, numărul șomerilor s-a redus, de la o lună la alta, cu aproximativ 6.300 de persoane.

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Comparativ cu aceeași lună din 2025, când erau estimate 490.900 de persoane fără un loc de muncă, numărul șomerilor a crescut cu 26.200 de persoane. De asemenea, rata șomajului este mai ridicată decât în urmă cu un an, când indicatorul se situa la 6%, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 0,3 puncte procentuale.

Rata șomajului este mai mare în rândul femeilor

Statisticile indică o diferență de 0,3% între rata șomajului la femei și cea înregistrată în rândul bărbaților. În luna septembrie, rata șomajului în cazul femeilor a fost de 6,5%, în timp ce pentru bărbați indicatorul s-a situat la 6,2%. Comparativ cu luna august, rata șomajului în rândul femeilor a rămas neschimbată, în timp ce în cazul bărbaților s-a redus cu 0,1 puncte procentuale.

În raport cu septembrie 2025, când rata șomajului era de 5,8% pentru femei și de 6,1% pentru bărbați, datele indică o creștere mai pronunțată a șomajului în rândul populașiei feminine.

Aproape unul din trei tineri nu are un loc de muncă

INS semnalează în continuare nivelul ridicat al şomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 şi 24 de ani. Conform celor mai recente date, rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 30,8% în perioada aprilie – iunie 2026. Indicatorul este considerabil mai mare decât rata generală a șomajului și reflectă dificultățile de integrare pe piața muncii cu care se confruntă această categorie de vârstă.

Șomaj de 5,1% în rândul persoanelor cu vârste între 25 și 74 de ani

În cazul populației adulte, cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 5,1% în septembrie 2026. Pe sexe, indicatorul s-a situat la 5% pentru bărbați și la 5,3% pentru femei. Potrivit INS, persoanele din această categorie de vârstă reprezintă 76,8% din numărul total al șomerilor estimați pentru luna septembrie.

Comparativ cu august, rata șomajului pentru populația adultă a scăzut cu 0,1 puncte procentuale, de la 5,2% la 5,1%. În schimb, față de septembrie 2025, când indicatorul era de 4,7%, se înregistrează o creștere de 0,4 puncte procentuale.