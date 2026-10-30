Dilema „Afganistan” și „Formatul Moscova”. Cum au devenit talibanii parteneri regionali cheie pentru Rusia lui Putin

În anul 2017, Rusia crea „Formatul Moscova”, o platformă de discuții și coordonare a pozițiilor în ceea ce privește Afganistanul. Moscova este singura țară din lume care recunoaște guvernul taliban. Talibanii s-au transformat, acum, în „aliați împotriva terorismului”. La sfârșitul anului trecut, Vladimir Putin a promulgat o lege care a permis eliminarea mișcării talibanilor de pe lista organizațiilor teroriste și interzise în Rusia.

În data de 5 octombrie 2026 a avut loc, la Moscova, încă o reuniune a acestei platforme de discuții.

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Au participat: Rusia, Afganistan, India, Iran, Kazahstan, China, Kârgâzstan, Pakistan, Tadjikistan, Uzbekistan și Belarus (stat invitat).

(stat invitat). Surprinzător

În ecuație au cântărit greu divergențele dintre Afganistan și Pakistan.

Interesele regionale concurente

Incapacitatea forumului de la Moscova de a ajunge la un acord asupra unei declarații comune evidențiază interese regionale concurente care ar putea limita cooperarea Rusiei cu Afganistanul, se arată într-o analiză publicată de The Jamestown Foundation.

Conflictul Pakistanului cu guvernul taliban și toleranța talibanilor față de unele grupări militante cu sediul în Afganistan complică eforturile Rusiei de a stabili o abordare regională coordonată față de țară.

Zamir Kabulov – trimisul prezidențial special al Rusiei pentru Afganistan – a subliniat că eșecul adoptării unei declarații comune nu va împiedica Formatul Moscova să își continue activitatea.

Acesta a mai declarat că Formatul Moscova nu este destinat să rezolve disputele bilaterale. Mai degrabă oferă o platformă pentru coordonarea cooperării regionale.

„La redactarea declarației comune finale, ne-am confruntat cu o problemă; acea problemă a fost că colegii noștri afgani și pakistanezi nu au fost de acord”, a spus Zamir Kabulov.

Pakistanul a cerut talibanilor să împiedice grupările militante anti-pakistaneze să opereze pe teritoriul afgan

Principala obiecție a talibanilor a fost față de secțiunile legate de terorism ale proiectului care se refereau la Afganistan. Pakistanul a cerut talibanilor să împiedice grupările militante anti-pakistaneze, în special Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), să opereze pe teritoriul afgan.

Agravarea disputei dintre pakistanez și talibani a complicat eforturile regionale mai ample de a construi un consens cu privire la Afganistan.

Moscova a descris securitatea drept principalul motiv pentru recunoașterea guvernului taliban, Talibanii fuseseră deja declarați „aliați” de Kremlin, în eforturile de combatere a teroriștilor Statului Islamic-Khorasan (IS-K).

Rusia prezintă Formatul de la Moscova ca o platformă pentru coordonarea cooperării regionale.

În ciuda retoricii diplomatice, talibanii ar fi încercat să achiziționeze arme și drone din Belarus. S-a presupus că au avut aprobarea Rusie i. Și asta într-un moment în care Pakistanul efectuează atacuri aeriene împotriva a ceea ce consideră sanctuare teroriste din Afganistan.

i. Și asta într-un moment în care Pakistanul efectuează atacuri aeriene împotriva a ceea ce consideră sanctuare teroriste din Afganistan. Pe 27 mai, Rusia și talibanii au semnat un acord de cooperare militar-tehnică în timpul vizitei ministrului taliban al apărării, Mohammad Yaqoob, la Moscova.

Pakistanul și Afganistanul, în „război deschis”

Talibanii se confruntă cu o presiune militară crescândă din partea Pakistanului, care a declarat cele două țări în „război deschis” în februarie, după o escaladare accentuată a luptelor transfrontaliere.

Talibanii au răspuns cu artilerie și au raportat atacuri cu drone împotriva țintelor militare pakistaneze.

Pakistanul a efectuat atacuri aeriene transfrontaliere împotriva presupuselor ascunzători teroriste din Afganistan, pe fondul escaladării tensiunilor cu talibanii. Rusia a făcut o ofertă de a ajuta la dezescaladarea tensiunilor dintre Islamabad și Kabul în timpul reuniunilor din Formatul de la Moscova.

„Rusia este gata să asiste la încheierea acestui conflict în orice mod posibil și permis, fie singură, fie în parteneriat cu ceilalți parteneri ai noștri, cu condiția ca ambele părți să facă o astfel de solicitare. Suntem gata să oferim asistența maximă posibilă”, a mai declarat Kabulov.

Serghei Lavrov – ministrul rus de Externe – a identificat în repetate rânduri Afganistanul ca fiind o sursă majoră de riscuri de securitate pentru Rusia și Asia Centrală.

Pe 2 februarie, Lavov a descris evoluțiile din Afganistan și amenințările de securitate aferente ca fiind printre problemele „centrale” ale Organizației Tratatului de Securitate Colectivă.

Între 20.000 și 23.000 de luptători afiliați grupărilor teroriste internaționale sunt prezenți în Afganistan

Pe 23 februarie, Ministerul rus de Externe a estimat că între 20.000 și 23.000 de luptători afiliați grupărilor teroriste internaționale erau prezenți în Afganistan, inclusiv 5.000-7.000 de membri ai TTP.

Evaluarea a venit pe fondul unei escaladări accentuate a tensiunilor dintre Pakistan și Afganistan. Pakistanul lansase atacuri aeriene transfrontaliere împotriva presupuselor tabere și ascunzători ale militanților din Afganistan în perioada 21-22 februarie, vizând ceea ce Islamabad a identificat drept poziții TTP și IS-K.

Moscova își încălzește relațiile cu talibanii la doar câteva luni după ce a emis avertismente cu privire la rețelele teroriste din Afganistan.

În luna mai, Rusia și talibanii au semnat un acord de cooperare militar-tehnică la Forumul Internațional de Securitate desfășurat la Moscova, marcând o extindere a legăturilor bilaterale.

desfășurat la Moscova, marcând o extindere a legăturilor bilaterale. Pe 14 mai, la o reuniune a secretarilor Consiliului de Securitate al Organizației de Cooperare de la Shanghai la Bișkek, secretarul rus al Consiliului de Securitate, Serghei Șoigu, a declarat că Rusia stabilește un parteneriat deplin cu talibanii.

Noul acord Rusia-talibani a stârnit nedumerire în Pakistan și în țările din Asia Centrală.

Avertismentul lui Lavrov

Pe 5 octombrie, Serghei Lavrov a avut o întâlnire cu ministrul taliban de externe, Amir Khan Muttaqi, în marja reuniunii din Formatul de la Moscova. Se pare că au discutat despre cooperarea bilaterală și interacțiunea în cadrul forumurilor regionale.

Lavrov a avertizat împotriva oricărei încercări a Occidentului sau a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) de a stabili baze militare în Afganistan.

A lăudat performanța regimului taliban în eforturile de combatere a terorismului.

Serhei Lavrov a oferit, de asemenea, asistență pentru consolidarea în continuare a capacității de combatere a terorismului a Afganistanului.

Realitățile geopolitice în continuă evoluție din regiune au apropiat Rusia de regimul taliban, se mai arată în analiza publicată de The Jamestown Foundation.

Mai multe rapoarte ONU au documentat prezența și activitățile grupărilor teroriste globale, inclusiv al-Qaeda, IS-K și TTP, în Afganistan.

Talibanii au luptat împotriva IS-K. Dar au menținut relații strânse cu alte câteva grupări, în special cu TTP, ceea ce a creat probleme de securitate pentru vecinii Afganistanului.