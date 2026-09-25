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Trump și Xi vor încheia summitul la Arhivele SUA. Declarația de Independență a SUA și Carta Drepturilor, printre „comorile Americii” pe care le va vedea liderul de la Beijing

Trump și Xi vor încheia summitul la Arhivele SUA. Declarația de Independență a SUA și Carta Drepturilor, printre
Xi Jinping și Donald Trump - Foto: X/@WhiteHouse
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Donald Trump îl duce vineri pe Xi Jinping la Arhivele Naționale ale SUA, unde cei doi vor lideri vor păși printre comorile istorice ale Americii. Vizita de final a liderului de la Beijing are și o puternică încărcătură simbolistică, în contextul în care Taiwanul rămâne unul dintre cele mai sensibile dosare ale summitului SUA-China.

Președintele Donald Trump va încheia vizita de stat a lui Xi Jinping printr-un gest încărcat de simbolism: liderul chinez va merge vineri la Arhivele Naționale ale Statelor Unite, unde îi vor fi prezentate unele dintre documentele fundamentale ale democrației americane.

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Vizita vine după ceremonia fastuoasă de joi de la Casa Albă, o întâlnire bogată în gesturi diplomatice, dar care nu a produs până acum semnale privind progrese majore în principalele dispute dintre cele mai mari două economii ale lumii, potrivit Reuters.

Trump a pus însă accentul pe evoluțiile înregistrate prin mecanismul comercial bilateral și a vorbit despre un acces mai larg la piața chineză pentru fermierii și crescătorii de animale americani. Inteligența artificială a fost, de asemenea, identificată de cei doi lideri drept un domeniu în care Washingtonul și Beijingul pot coopera.

President Donald Trump and China’s President Xi Jinping meet in the Oval Office of the White House, Thursday, Sept. 24, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

La Arhivele Naționale, Xi urmează să vadă Declarația de Independență, Constituția Statelor Unite și Carta Drepturilor, alături de documente și obiecte care ilustrează istoria relațiilor dintre cele două țări. Trump a descris exponatele drept „artefacte care atestă relaţia îndelungată şi preţuită” dintre China și Statele Unite și mărturii ale „schimburilor culturale” dintre cele două societăți.

„Președintele Xi și doamna Peng au sosit într-un moment important pentru America, cea de-a 250-a aniversare a fondării noastre. Mâine vom vizita Arhivele Naționale pentru a vedea unele dintre cele mai mari comori ale acelei istorii mândre, printre care Declarația de Independență, Constituția Statelor Unite și Carta Drepturilor.

Vom vedea, de asemenea, artefacte care atestă relația îndelungată și prețuită dintre țările noastre. Este într-adevăr ceva incredibil, iar schimburile culturale dintre China și Statele Unite sunt la fel ca atunci când strămoșii noștri au traversat oceanul cu secole în urmă pentru a face comerț, a învăța și a construi o lume mai bună; cele două țări ale noastre fac, de fapt, același lucru și suntem foarte mândri de acest lucru, de relația dintre cele două state”, a declarat Trump.

Sursa video – X/@TrippleCryptic0

Taiwanul, dosarul care apasă asupra vizitei lui Xi

Beijingul nu a comentat public programul de la Arhivele Naționale, însă vizita poate căpăta o semnificație aparte în contextul disputei privind Taiwanul.

Analiștii citați de Reuters consideră că Xi ar putea fi interesat inclusiv de documentele legate de decizia Washingtonului din 1979 de a stabili relații diplomatice oficiale cu Republica Populară Chineză și de a înceta recunoașterea diplomatică a Taiwanului.

Beijingul consideră insula, guvernată democratic, parte a teritoriului Chinei și încearcă să obțină de la Trump o modificare importantă a limbajului folosit de Washington.

Xi dorește ca președintele american să declare explicit că Statele Unite se opun independenței Taiwanului, o formulare mai puternică decât poziția tradițională potrivit căreia SUA nu susțin independența Taiwanului.

President Donald Trump and China’s President Xi Jinping participate in an arrival ceremony in the Grand Foyer of the White House, Thursday, Sept. 24, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Presiunile au fost vizibile și în discuțiile de joi.

Xi și-a exprimat speranța ca Statele Unite să „abordeze problema Taiwanului cu prudenţă”, iar presa oficială chineză a relatat că liderul de la Beijing „speră ca partea americană să adere la poziţia corectă de a se opune «independenţei Taiwanului»”.

China cere în paralel oprirea vânzărilor americane de armament către Taipei.

Statele Unite nu au relații diplomatice oficiale cu Taiwanul, însă reprezintă cel mai important susținător internațional al insulei și, conform legislației americane, trebuie să îi furnizeze mijloacele necesare pentru menținerea unei capacități suficiente de autoapărare.

Pachetul de arme de 14 miliarde de dolari, ținut în așteptare

Amintim că Administrația Trump a aprobat la finele anului trecut un pachet de vânzări de armament către Taiwan în valoare de aproximativ 11 miliarde de dolari. Un al doilea pachet, estimat la circa 14 miliarde de dolari, a fost însă pus în așteptare după summitul Trump-Xi din luna mai 2026.

Liderul de la Casa Albă l-a descris ulterior drept o „monedă de schimb foarte bună în negocieri”.

Donald Trump și Xi Jinping / Foto – Mediafax

Craig Singleton, analist la Foundation for Defense of Democracies, consideră că Beijingul ar putea interpreta deja această suspendare drept începutul unei schimbări mai profunde în politica Washingtonului.

Potrivit acestuia, folosirea de către Xi a verbului „a adera”, atunci când vorbește despre poziția americană privind independența Taiwanului, „implică faptul că Beijingul consideră că Washingtonul se comportă deja aşa cum doreşte”.

„În contextul actualei suspendări a vânzărilor de arme către Taiwan, China ar putea considera din ce în ce mai mult această reţinere ca pe o nouă bază de referinţă, mai degrabă decât ca pe o pauză temporară. Obiectivul Beijingului este de a-l determina pe Trump să încorporeze liniile roşii chineze în propria sa definiţie a unei relaţii stabile”, a explicat Craig Singleton, analist la Foundation for Defense of Democracies.

Summitul este contestat și pe plan intern în Statele Unite. Mai mulți senatori democrați au acuzat joi administrația Trump că nu a obținut concesii importante din partea Beijingului în domenii precum comerțul, securitatea, inteligența artificială și drepturile omului.

Aceștia au criticat și absența unei condamnări publice din partea lui Trump a presiunii militare exercitate de China asupra Taiwanului și au cerut ca ajutorul militar deja aprobat și vânzările de armament către insulă să fie livrate fără alte întârzieri.

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