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Macron trimite militari, radare și sisteme de apărare în Arabia Saudită în plină criză a carburanților: „Situația este gravă”

Macron trimite militari, radare și sisteme de apărare în Arabia Saudită în plină criză a carburanților: „Situația este gravă”
Emmanuel Macron, președintele Franței / Foto - Mediafax
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Emmanuel Macron anunță trimiterea de soldați, radare și sisteme de apărare în Arabia Saudită, pentru protejarea terminalului petrolier Yanbu. Președintele Franței promite că nu va permite explozia prețurilor la carburanți și nu exclude reducerea taxelor.

Președintele Emmanuel Macron încearcă să calmeze temerile francezilor în fața unei crize energetice care începe să se simtă tot mai puternic la pompă, după ce motorina a ajuns la un nivel record de aproximativ 2,40 euro pe litru în Franța, potrivit The Jerusalem Post.

„Situația este gravă”, a avertizat Emmanuel Macron.

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Liderul de la Paris a dat asigurări că autoritățile fac „totul” pentru „a evita” penuriile, iar aprovizionarea Franței „cu motorină, gaz și păcură” este asigurată „până la sfârșitul anului”.

Macron nu a putut oferi însă aceleași garanții pentru începutul lui 2027, admițând că situația s-ar putea complica „dacă criza se va agrava”.

Președintele francez pune actuala explozie a prețurilor pe seama tensiunilor geopolitice: războiul din Orientul Mijlociu, situația din Strâmtoarea Ormuz și Bab el-Mandeb, două puncte esențiale pentru transportul mondial de energie, dar și continuarea războiului din Ucraina.

Franța trimite soldați, radare și sisteme de apărare pentru protejarea Yanbu

Una dintre cele mai importante măsuri anunțate de Macron vizează Arabia Saudită. Franța va mobiliza „mijloace militare, adică soldați, radare, sisteme de apărare, pentru a proteja” situl petrolier Yanbu, a declarat președintele francez.

Yanbu este principalul terminal saudit pentru exporturile de țiței la Marea Roșie și are o importanță strategică sporită în actualul context. Infrastructura se află însă și sub amenințarea atacurilor rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Iran.

Macron a insistat că această desfășurare nu înseamnă intrarea Franței în războiul dintre Arabia Saudită și houthi. Parisul urmărește protejarea infrastructurii energetice și reducerea presiunii asupra piețelor petroliere.

Franța ar putea recurge inclusiv la avioanele de luptă Rafale „în funcție de nevoi”, potrivit liderului francez.

Miza pentru consumatorii europeni este directă. Macron consideră că o detensionare în această zonă strategică ar putea avea un efect „imediat asupra prețului la pompă”.

În paralel, Parisul poartă „discuții cu iranienii și omanezii pentru a redeschide” Strâmtoarea Ormuz, o arteră vitală pentru transporturile mondiale de petrol și gaze.

Președintele francez susține că Parisul poate juca un rol important în reducerea tensiunilor.

Franța „are o diplomație puternică” și „are greutate” în regiune, ceea ce îi permite „să obțină rezultate”, a afirmat Macron, argumentând că actuala criză a prețurilor are cauze în primul rând „geopolitice”.

Macron nu exclude reducerea taxelor: „Nu vom lăsa prețurile să explodeze”

Presiunea asupra Palatului Élysée crește însă și pe plan intern. Opoziția cere reducerea taxelor aplicate carburanților, soluție susținută și de majoritatea francezilor în sondaje.

Macron nu a promis o asemenea măsură, dar nici nu a exclus-o.

„În funcție de evoluție, nu trebuie să excludem nimic. Nu vom lăsa prețurile să explodeze pentru francezi”, a declarat Marcon.

Emmanuel Macron, președintele Franței / Foto – Profimedia Images

Mesajul său vine într-un moment în care motorina a ajuns la aproximativ 2,40 euro pe litru, un nivel record care pune presiune atât asupra gospodăriilor, cât și asupra companiilor dependente de transport.

Criza motorinei are efecte vizibile și în România, unde motorina standard se apropie vertiginos de pragul psihologic de 11 lei/litru. În cazul motorinei premium, aceasta se comercializează în majoritatea stațiilor cu prețuri cuprinse între 11,10 – 11,19 lei/litru.

Criza energetică a readus în discuție și războiul din Ucraina. Macron și-a relansat propunerea privind un „dublu moratoriu” asupra atacurilor împotriva infrastructurilor energetice și civile din Ucraina și Rusia, precum și asupra unor operațiuni din Marea Neagră.

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