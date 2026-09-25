Siegfried Mureșan anunță când trimite programul de guvernare în Parlament. Ce spune despre PSD

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a vorbit despre momentul în care va trimite programul de guvernare în Parlament, dar și despre voturile de care are nevoie noul Guvern.

Invitat la G4Media, Mureșan a precizat că sâmbăta va trimite trimite programul de guvernare în Parlament, pentru că este nevoie ca România să iasă din criza politică cât mai repede.

Întrebat când trimite programul de guvernare în Parlament, Siegfried Mureșan a spus: ”Mâine, sâmbătă. Luni a fost publicat decretul de numire, la 5 zile după aceea finalizăm programul de guvernare, lista de miniștri. Dorința mea e ca luni și marți să avem audierile și marți după amiază sau miercuri să avem votul în plen.

Am solicitat Parlamentului ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute. Audieri pe repede înainte de 30 de minute nu dau șansa ministrului să-și expune ideile și nu dau șansa nici parlamentarilor să audieze în mod corespunzător miniștri”, a precizat premierul desemnat.

Premierul desemnat nu a dorit să facă public numele niciunui ministru din viitorul Guvern. ”Am spus ca voi anunță toți miniștrii , nu voi face nicio speculație. Toți miniștrii anunțați Maine la depunerea din Parlament”, a spus acesta.

Siegfried Mureșan, acuzații dure la PSD

De asemenea, Siegfried Mureșan a spus că este încrezător în noul guvern deoarece PSD ar trebui să arate că este un partid proeuropean.

”PSD nu a luat o decizie finală. Voi propune un guvern pro-european. PSD va trebui să dovedească că este un partid pro-european. Sunt convins că PSD, care e deja un partid slăbit, va ajunge o anexă de rang mic a AUR dacă va vota împotriva guvernului meu. Un dialog la începutul săptămânii viitoare între conducerea PSD și mine este esențial. Președintele PSD a spus că au aproape majoritate împreună cu AUR. Ei nu doresc să guverneze pe o agendă pro-europeană, el dorește să întoarcă România în trecut, să controleze statul. Nu văd cum PNL poate vota un guvern PSD. Toți partenerii noștri sunt îngrijorați de o revenire la risipa banului public”, a mai spus Mureșan.

Premierul desemnat a fost întrebat și cum consideră ca va fi votat Guvernul de către PSD când acesta critică partidul frecvent în ultimele zile.

”Eu spun întotdeauna adevărul. PSD își va face propriul calcul politic. Trebuie să-i ajutăm să facă calculul politic corect. Prin apariția AUR ca principal partid populist măsurile populiste ale PSD nu mai dau roade acum. Votul PSD este ultima șansă de credibilizare a PSD și să încerce să convingă oamenii că sunt într-o oarecare măsură un partid pro-european. Grija mea e România, nu viitorul PSD”, a mai spus Mureșan.

Siegfried Mureșan spune că vrea să crească pensiile și salariile

Siegfried Mureșan a mai spus că își dorește să crească pensiile și salariile bugetarilor în 2027.

”La finalul anului facem legea bugetului, atunci vom ști cât ne permitem. Dorința mea e ca în 2027 să avem o indexare a pensiilor și a salariilor pentru bugetari. Am avut deja o creștere a veniturilor statului și o scădere a cheltuielilor. Mai avem până la finalul exercițiului bugetar european multe fonduri structurale și de coeziune.

Vom crește pensiile și salariile de îndată ce ne vom permite. Vom lua banii din veniturile pe care statul le încasează.

Nu cred că economia va scădea anul viitor, ce a fost mai greu a trecut. Veniturile statului vor crește, vom vedea unde mai putem reduce din risipa statului. Peste 90% din ajutoarele de stat merg la 5 companii din transporturi și energie. E nevoie de management performant, investiții în aceste companii. Dacă punem companiile de stat pe picioare vom putea folosi acei bani pentru pensii și salarii”, a mai spus Mureșan.

Siegfrid Mureșan a vorbit și despre acuzația de trădare: ”De când sunt în PE lupt în fiecare săptămână pentru ca România să primească cât mai multe fonduri europene. De câte ori am cerut fonduri pentru România am avut sprijinul PPE. Pe amendamentul Fritz obiectivul PPE a fost să avem clarificare din partea Comisiei Europene cât mai rapid. Ce au făcut Renew și PPE este următorul lucru: Au cerut CE să clarifice situația cât mai repede. Nu au cerut sub nicio formă blocarea fondurilor pentru România.”

Când se vor comasa comunele din România

Mureșan a spus precizat că trebuie să priroitizeze lucrurile, iar comasarea teritorială poate fi făcută mai târziu.

”Guvernul pe care îl propun va avea un mandat de doi ani de zile și trebuie să pioritizăm lucrurile. În Moldova colegii au făcut comasarea la începutul unui mandat de 4 ani de ile. Cred în comasarea voluntară a comunelor și cel mai bun moment e după alegerile locale din 2028. Acum avem puțin timp. Cel mai bun moment e la începutul ciclului electoral viitor”, a mai spus premierul desemnat.

De asemenea, premierul desemnat a fost întrebat și despre deja celabră ”scenă” a timpului de gândire după ce a fost desemnat de preșesintele țării.

”Nu am cerut timp de gândire, a fost o neînțelegere. Președintele m-a contactat după consultările cu partidele, m-a informat că mă va desemna, eu i-am propus o discuție pentru a vedea care sunt următorii pași. Rămăsesem cu toții cu imaginea desemnării domnului Veștea. A fost de acord să avem discuția de îndată ce revine în țară. Nu a fost vorba de o nevoie a mea de a mă gândi, a fost dorința mea de a discuta cu președintele. Nu a existat nicio ezitare din partea mea”, a explicat Mureșan.