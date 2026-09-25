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Valentina, tânăra găsită în râul Olt, este înmormântată azi în Filiași, Dolj. Mesajul dureros transmis de tatăl tinerei

Elena Popescu
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Valentina, tânăra care ar fi fost ucisă cu sânge rece de iubitul ei, Vlad Bălțățeanu, pe fondul unei crize de gelozie, este condusă astăzi pe ultimul drum.

„Cu mare durere în suflet, vă anunț pe toți cei care doresc să fie alături de mine și de familia mea în aceste momente grele, că înmormântarea fiicei mele, Valentina, va avea loc mâine, vineri, ora 11.00, la Biserica mică, Sfântul Nicolae de pe strada Gării”, a scris tatăl Valentinei, pe Facebook.

Mama acesteia, Cristina, a povestit ultimele cuvinte ale Valentinei. Femeia spune cu durere că pe trupul fiicei sale se vedea că a fost agresată.

„Avea mâna umflată cât piciorul, a dat cu pumnii în ea, ochiul umflat, buza umflată şi coastele negre. I-am zis: „Mami, te rog, lasă-l şi vino acasă. Ai unde să vii. La tata şi la mama.” Şi ea a zis: „Da, vin!”. S-a pus în faţa taxiului respectiv, când ea era cu taxi, s-a dat jos, a venit cu flori, cu inel, să îşi ceară iertare. Aşteptam să mă sune a doua zi să pot să îi trimit bani să vină copilul acasă, dar aia a fost ultima discuţie pe care ea a avut-o cu mine”, a declarat mama victimei, potrivit observatornews.ro.

Trupul tinerei, descoperit într-o valiză în râul Olt

Cazul a ieșit la iveală marți după-amiază, în jurul orei 15:00, în satul Zavideni, comuna Ionești, județul Vâlcea. Valiza cu trupul tinerei a fost descoperită de mai mulți pescari, în zona barajului de la Ionești. Aceștia au deschis valiza și au văzut că în interiorul ei se afla cadavrul unei femei și au sunat imediat la 112.

Victima ar fi fost găsită fără haine și cu trupul secționat. Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, trupul nu s-ar fi aflat de mult timp în apă, întrucât nu era într-o stare avansată de degradare în momentul în care a fost descoperit.

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