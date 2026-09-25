Trump i-a oferit lui Xi Jinping o sculptură cu unul dintre cele mai puternice simboluri ale Americii. Liderul de la Beijing răspunde cu „diplomația panda”. Mesajul din spatele cadourilor

Summitul SUA – China a devenit un moment al cadourilor simbolice între ce două superputeri mondiale. Donald Trump i-a oferit lui Xi Jinping o sculptură cu unul dintre cele mai puternice simboluri ale Americii: vulturul pleșuv. Liderul chinez a răspuns cu propria formă de diplomație simbolică a Chinei.

Dincolo de negocierile dificile privind comerțul, tehnologia și inteligența artificială, vizita de stat a lui Xi Jinping în Statele Unite a adus și un schimb de gesturi atent construite pentru a transmite un mesaj de apropiere între Washington și Beijing, potrivit CNN.

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În timpul dineului de stat de joi, președintele Donald Trump i-a oferit liderului chinez o sculptură reprezentând un vultur pleșuv, simbol național profund legat de identitatea Statelor Unite.

Statuia, cu o înălțime aparentă de aproximativ 90 de centimetri și așezată pe un piedestal, a fost realizată de un artist american în colaborare cu președintele și prima-doamnă Melania Trump, potrivit explicațiilor oferite de liderul de la Casa Albă.

Trump a prezentat personal semnificația alegerii sale.

„Vulturul pleşuv este un simbol naţional al Statelor Unite şi întruchiparea spiritului liber şi înălţător al Americii. Sperăm că va găsi un loc frumos, un loc minunat în Beijing”, a declarat Donald Trump, președintele Statelor Unite.

Sursa video – X/@TheInsiderPaper

De ce a ales Trump tocmai vulturul pleșuv

Vulturul pleșuv este unul dintre cele mai recognoscibile simboluri ale Statelor Unite și apare inclusiv pe Marele Sigiliu al țării. Specia, originară din America de Nord, este asociată de secole cu libertatea, independența și puterea americană, iar în 2024 Congresul a oficializat statutul său de pasăre națională a SUA.

Alegerea unui asemenea cadou pentru Xi Jinping capătă astfel o încărcătură diplomatică evidentă: Trump a oferit liderului celei mai importante puteri rivale a Statelor Unite un obiect care reprezintă chiar identitatea națională americană.

Cadourile oferite între șefii de stat sunt rareori alese întâmplător. În diplomație, asemenea obiecte pot transmite respect, prietenie sau disponibilitatea pentru dialog și pot contribui la construirea unei relații personale între lideri, chiar și atunci când țările lor au interese profund divergente.

Momentul este cu atât mai relevant în cazul Statelor Unite și Chinei. Washingtonul și Beijingul încearcă să gestioneze simultan disputele comerciale, competiția tehnologică și cursa pentru inteligența artificială, în timp ce armistițiul comercial dintre cele două puteri oferă doar o perioadă temporară de respiro.

Xi răspunde cu „diplomația panda”: Ping Ping și Fu Shuang vor ajunge în SUA

Xi Jinping a venit, la rândul său, cu un gest simbolic puternic. Liderul chinez a anunțat că doi panda uriași, Ping Ping și Fu Shuang, vor fi trimiși la Grădina Zoologică din Atlanta.

Sursa video – X/@nicksortor

Panda uriaș este unul dintre cele mai cunoscute instrumente de diplomație culturală ale Beijingului. China a folosit timp de decenii aceste animale ca simboluri ale prieteniei și cooperării în relațiile cu alte state, practica devenind cunoscută drept „diplomația panda”.

Xi a anunțat și un program amplu de schimburi educaționale. Aproximativ 100.000 de studenți americani ar urma să studieze în China pe parcursul următorilor cinci ani.