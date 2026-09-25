Xi îi cere lui Trump „prudență” în privința Taiwanului. Miza uriașă: arme de 14 miliarde de dolari. Beijingul vrea oprirea definitivă a vânzărilor militare

Xi Jinping i-a cerut lui Donald Trump ca SUA să rămână împotriva independenței Taiwanului și să trateze cu „prudență” dosarul insulei. Beijingul pune din nou presiune pe Washington pentru oprirea vânzărilor de arme către Taipei.

Președintele chinez Xi Jinping a adus Taiwanul în centrul discuțiilor private purtate joi cu Donald Trump, într-un moment în care Beijingul încearcă să obțină concesii din partea Washingtonului într-unul dintre cele mai sensibile dosare ale relației dintre cele două mari puteri, scrie Associated Press.

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În timpul conversației, Xi și-a exprimat speranța că Statele Unite își vor menține poziția împotriva independenței Taiwanului și l-a îndemnat pe Trump să „abordeze cu prudență problema Taiwanului”, potrivit agenției oficiale chineze Xinhua.

Taiwanul, linia roșie a Beijingului în relația cu Washingtonul

China consideră Taiwanul cea mai sensibilă problemă din relațiile sale cu Statele Unite. Beijingul revendică insula drept parte a teritoriului chinez și nu exclude folosirea forței pentru a prelua controlul asupra acesteia.

Washingtonul menține însă o politică atent calibrată. Statele Unite se opun modificării unilaterale a status quo-ului de către oricare dintre părți și, în baza legislației americane, trebuie să pună la dispoziția Taiwanului mijloacele necesare pentru menținerea unei capacități suficiente de autoapărare.

Tocmai sprijinul militar american acordat Taipeiului reprezintă una dintre principalele surse de tensiune. Beijingul a cerut în repetate rânduri Washingtonului să pună capăt definitiv vânzărilor de armament către Taiwan, solicitare formulată inclusiv în timpul întâlnirii dintre Trump și Xi de la Beijing, din luna mai.

Miza este cu atât mai mare cu cât administrația americană are pe masă un pachet de armament pentru Taiwan evaluat la aproximativ 14 miliarde de dolari.

După întâlnirea din mai, Donald Trump a anunțat că amână aprobarea finală a pachetului, aflat atunci în curs de finalizare. Președintele american a sugerat totodată că sprijinul militar pentru Taipei ar putea deveni o piesă importantă în negocierile mult mai ample purtate cu Beijingul, descriind vânzările de arme către Taiwan drept o „monedă de schimb foarte bună”.