Macron avertizează că Rusia ar putea mobiliza încă 300.000 de oameni pentru cucerirea Donbasului: „Scenariul ne pare credibil”

Rusia ar putea pregăti mobilizarea a încă 300.000 de oameni pentru războiul din Ucraina, avertizează Emmanuel Macron. Președintele Franței consideră că Moscova este gata să accepte sacrificii și mai mari pentru a încerca să cucerească întregul Donbas.

Rusia ar putea recurge la o nouă mobilizare de amploare pentru a susține continuarea războiului din Ucraina și ofensiva pentru cucerirea Donbasului. Președintele francez Emmanuel Macron vorbește despre aproximativ 300.000 de oameni, un scenariu pe care Parisul îl consideră plauzibil în actuala evoluție a conflictului, scrie Meduza.io.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Liderul francez interpretează perspectiva unei asemenea mobilizări drept un semnal că Moscova nu intenționează să renunțe la obiectivele sale teritoriale, în pofida costurilor umane uriașe acumulate de la începutul invaziei.

„Într-adevăr, scenariul credibil azi, partajat adesea, este în jur de 300.000 de bărbaţi. Semnalul pe care este pe cale să-l transmită azi Rusia este: suntem pregătiţi să facem şi mai multe sacrificii pentru a cuceri tot Donbasul”, a declarat Emmanuel Macron, președintele Franței, într-un interviu acordat TF1 și France 2.

Sursa video – X/@MarioNawfal

Președintele francez susține că războiul a costat Rusia până acum aproximativ „1,2 milioane de oameni”, incluzând militarii grav răniți și uciși.

Macron: Rusia nu și-a atins obiectivele după mai bine de patru ani de război

Liderul de la Paris a pus actuala situație de pe front în contrast cu obiectivele inițiale ale Kremlinului și cu așteptările Moscovei din momentul declanșării invaziei pe scară largă.

„Rusia a spus în februarie 2022 «lansăm o operaţiune specială. În trei săptămâni vom cuceri Ucraina». Azi, la peste patru ani şi jumătate de atunci, nu este aşa. Ucrainenii au reuşit să facă o contraofensivă remarcabilă, iar din toamna lui 2022, aşadar, adică acum patru ani, frontul aproape s-a stabilizat”, a subliniat Macron.

Rusia a mai recurs la o mobilizare de proporții similare în septembrie 2022. Vladimir Putin a anunțat atunci o „mobilizare parțială”, autoritățile ruse stabilind drept obiectiv recrutarea a aproximativ 300.000 de rezerviști.

O eventuală nouă campanie de aceeași amploare ar oferi Moscovei efective suplimentare pentru continuarea operațiunilor militare, într-un moment în care controlul complet asupra Donbasului rămâne unul dintre principalele obiective ale Kremlinului, după ce cucerirea Kievului a eșuat chiar în primul an de război.

Macron avertizează că Franța ar putea fi atacată cu drone

Președintele francez a legat războiul din Ucraina și de riscurile de securitate cu care se confruntă statele europene, avertizând că Franța nu poate exclude posibilitatea unui atac cu o dronă încărcată cu explozibili.

Macron a invocat incidentul produs la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig, atac pe care Germania l-a atribuit Rusiei.

Facem precizarea că Franța nu s-a confruntat până acum cu un atac de acest tip, însă liderul de la Élysée consideră că amenințarea nu poate fi ignorată.

„Dar, când îmi puneţi întrebarea «se poate întâmpla?», răspunsul meu este da”, a declarat Macron.

În evaluarea președintelui francez, Moscova privește continentul dincolo de granițele Ucrainei ca parte a confruntării strategice cu Occidentul, Rusia considerând că „Europa este adâncimea strategică a Ucrainei”.