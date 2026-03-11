Prima pagină » Știri externe » Iranul confirmă că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în atacul din 28 februarie. Care este starea acestuia și unde s-ar afla

11 mart. 2026, 16:47, Știri externe
Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în atacul din 28 februarie în care au murit șase membri ai familiei sale, inclusiv tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, a confirmat, miercuri, ambasadorul Teheranului în Cipru, relatează The Guardian.

Într-un interviu acordat la sediul ambasadei sale din Nicosia, Alireza Salarian a oferit detalii despre circumstanțele în care Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost rănit, spunând că a avut norocul să supraviețuiască atacului, care a distrus reședința defunctului ayatollah.

„Era și el acolo și a fost rănit în acel bombardament, dar nu am văzut acest lucru reflectat în știrile străine”, a declarat el pentru Guardian. „Am auzit că a fost rănit la picioare, la mână și la braț… Cred că se află în spital pentru că este rănit.”

Explicând de ce clericul nu a apărut în public și nu a făcut nicio declarație de când a fost numit duminică, oficialul a adăugat: „Nu cred că se simte în stare să țină un discurs”.

Șase membri ai familiei lui Khamenei au murit pe 28 februarie

Atacul a avut loc în prima zi a loviturilor aeriene conduse de SUA și Israel împotriva Iranului, când complexul prezidențial din centrul Teheranului a fost ținta atacului. Era a zecea zi a lunii sacre Ramadan, a spus ambasadorul, iar ayatollahul Ali Khamenei se afla la reședința sa împreună cu mai mulți membri ai familiei sale, printre care soția lui Mojtaba, Zahra, și fiul său adolescent, Mohammad Bagher, care au fost și ei uciși în atac.

Presa iraniană a relatat că soția lui Ali Khamenei, Mansour, a murit la trei zile după atacul aerian.

„Fostul lider suprem a fost ucis împreună cu soția, fiica, ginerele și copilul de 14 luni al fiicei sale”, a declarat Salarian, care se afla în Iran când a început ofensiva condusă de SUA. „Se aflau în casa lor, situată în apropierea biroului prezidențial. Comandanții de rang înalt au fost și ei uciși, deoarece fuseseră invitați. Liderul suprem avea patru fii și două fiice și locuia în același loc în care lucra.”

Miercuri, Yousef Pezeshkian, consilierul principal al guvernului și fiul președintelui Iranului, a declarat că Mojtaba Khamenei a fost rănit, dar nu a explicat cum. Într-o postare pe canalul său Telegram, el a scris: „Am auzit vestea că domnul Mojtaba Khamenei a fost rănit. Am întrebat câțiva prieteni care aveau legături. Mi-au spus că, slavă Domnului, este teafăr și nevătămat”. Miercuri, un oficial iranian a declarat pentru Reuters că noul lider a fost „ușor rănit”, dar că își continuă activitatea.

La începutul acestei săptămâni, televiziunea de stat iraniană l-a descris pe noul lider al regimului ca fiind un „veteran rănit al războiului din Ramadan”, fără a specifica însă natura rănilor sale.

Președintele SUA, Donald Trump, a calificat alegerea lui Mojtaba Khamenei de către un comitet format din 88 de clerici drept „o alegere inacceptabilă”, adăugând: „Nu va rezista mult timp”.

Israelul a avertizat că nu va ezita să-l asasineze pe clericul șiit, considerat la fel de intransigent ca tatăl său, care a deținut această funcție timp de 37 de ani după revoluția islamică.

Salarian a declarat pentru Guardian că defunctul ayatollah „nu dorea ca fiul său” să îi succeadă. „Clericii de rang înalt i-au cerut acest lucru, dar defunctul lider suprem a refuzat, deoarece nu dorea un sistem dinastic. El a fost ales. [După atac], clericii de rang înalt au spus: „Aceasta este sarcina ta; trebuie să te supui.”

Serviciile de informații occidentale cred că noul lider este ținut în mod deliberat departe de ochii publicului, de teama unei tentative de asasinat. „Nu știu dacă el [noul lider] este îngrijorat sau nu, dar știm că SUA și, în special, Israelul îl vor viza”, a spus ambasadorul.

