Bilanțul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere din Rusia. Rafinăriile rusești, lovite de 158 de ori de la începutul războiului

Ucraina și-a intensificat campania de atacuri asupra infrastructurii petroliere rusești, lovind de 158 de ori rafinării și instalații energetice ale Rusiei, potrivit unei analize publicate de presa poloneză. Kievul consideră aceste obiective esențiale pentru mașina de război a Kremlinului.

Armata ucraineană a atacat rafinăriile de petrol rusești de cel puțin 158 de ori de la începutul invaziei pe scară largă lansate de Rusia împotriva Ucrainei, potrivit unei analize realizate de publicația poloneză Vot Tak, citată de KievPost.com.

Datele, publicate pe 21 mai, arată o intensificare semnificativă a operațiunilor ucrainene împotriva infrastructurii energetice ruse, într-o strategie prin care Kievul încearcă să afecteze capacitatea militară și financiară a Moscovei.

Autoritățile ucrainene susțin că rafinăriile și instalațiile petroliere reprezintă ținte militare legitime, deoarece furnizează combustibil și resurse financiare pentru armata rusă. Potrivit raportului, Ucraina a lovit până acum cel puțin 24 dintre cele 33 de mari rafinării ale Rusiei, capabile să proceseze peste un milion de tone de petrol anual.

Rafinăriile din Syzran, Ryazan și Saratov, printre cele mai atacate

Conform Vot Tak, atacurile au fost realizate printr-o combinație de drone kamikaze și rachete lansate asupra unor obiective aflate în partea europeană a Rusiei.

Printre cele mai afectate rafinării se numără cele din Ryazan și Saratov, fiecare lovită de aproximativ 15 ori de la începutul războiului. Rafinăria Syzran a companiei Rosneft a fost, de asemenea, vizată în mod repetat. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că forțele ucrainene au atacat instalația în noaptea de 21 mai.

Cu o zi înainte, Ucraina lovise una dintre cele mai mari rafinării rusești, situată lângă orașul Kstovo, în regiunea Nijni Novgorod, potrivit Statului Major ucrainean.

Ucraina a început să lovească regulat rafinăriile rusești începând din 2023, însă amploarea și frecvența atacurilor au crescut puternic în ultimii doi ani. Numai în primele cinci luni din 2026, Kievul ar fi lansat 32 de atacuri asupra rafinăriilor rusești, apropiindu-se deja de totalul înregistrat pe întreg anul 2024, când au fost raportate 34 de astfel de operațiuni.

Unul dintre cele mai importante atacuri recente a avut loc pe 17 mai, când drone ucrainene au lovit Rafinăria de Petrol din Moscova în timpul unui atac masiv asupra capitalei ruse.

Potrivit Reuters, atacul a forțat rafinăria să își oprească temporar activitatea de procesare.

Date compilate anterior de Bloomberg arată că în luna aprilie atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse au atins cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni, fiind raportate cel puțin 21 de lovituri asupra rafinăriilor, conductelor și instalațiilor maritime petroliere.

