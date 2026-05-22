Studiu de fezabilitate pentru o nouă autostradă. Va avea aproape 50 de km și costă 1,5 miliarde de euro

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avizat, în cadrul ședinței Consiliului Tehnico-economic (CTE), de joi, 21 mai, studiul de fezabilitate pentru construcția unei noi autostrăzi în România.
Va avea aproape 50 de kilometri lungime, iar prețul estimat este de 7,74 miliarde lei, aproximativ 1,5 miliarde euro.
Autostrada Brașov – Făgăraș este următorul proiect gândit de CNAIR.
În perioada următoare, documentația va parcurge etapele de analiză în cadrul CTE al Ministerului Transporturilor și Consiliului Interministerial. Ulterior, documentele vor fi supuse aprobării Executivului, care are ultimul cuvânt în privința indicatorilor tehnico-economici.
Construcția Autostrăzii Brașov-Făgăraș se ridică la o valoarea totală de 7,74 miliarde lei (fără TVA). Autostrada va avea o lungime de 49,3 km, iar pe traseul ei vor fi construite:
„Noua autostradă are o rată de rentabilitate (RIRE) de 13,10%, ceea ce justifică realizarea celorlalte etape de proiectare (PAC și PTE) în cadrul actualului contract și permite ca ulterior să fie lansată direct licitația pentru contractul necesar execuției lucrărilor (FIDIC Roșu)”, precizează CNAIR.
