Studiu de fezabilitate pentru o nouă autostradă. Va avea aproape 50 de km și costă 1,5 miliarde de euro

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avizat, în cadrul ședinței Consiliului Tehnico-economic (CTE), de joi, 21 mai, studiul de fezabilitate pentru construcția unei noi autostrăzi în România.

Va avea aproape 50 de kilometri lungime, iar prețul estimat este de 7,74 miliarde lei, aproximativ 1,5 miliarde euro.

Ce autostradă pregătește CNAIR

Autostrada Brașov – Făgăraș este următorul proiect gândit de CNAIR.

În perioada următoare, documentația va parcurge etapele de analiză în cadrul CTE al Ministerului Transporturilor și Consiliului Interministerial. Ulterior, documentele vor fi supuse aprobării Executivului, care are ultimul cuvânt în privința indicatorilor tehnico-economici.

Construcția Autostrăzii Brașov-Făgăraș se ridică la o valoarea totală de 7,74 miliarde lei (fără TVA). Autostrada va avea o lungime de 49,3 km, iar pe traseul ei vor fi construite:

3 noduri rutiere (Codlea Sud, Codlea Nord si Șercaia)

49 poduri

două tuneluri de tip cut and cover

o structură tip polată (cele trei structure, cu o lungime cumulată de 800 de metri, vor avea și rol de ecoducte)

pasaje și viaducte

un spațiu de servicii tip S3

o parcare de scurtă durată

un Centru de Întreținere și Coordonare.

„Noua autostradă are o rată de rentabilitate (RIRE) de 13,10%, ceea ce justifică realizarea celorlalte etape de proiectare (PAC și PTE) în cadrul actualului contract și permite ca ulterior să fie lansată direct licitația pentru contractul necesar execuției lucrărilor (FIDIC Roșu)”, precizează CNAIR.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cristian Pistol (CNAIR), apel către șefii din Ministerul Transporturilor: „Încetați declarațiile care prejudiciază interesele statului”

Cristian Pistol (CNAIR) anunță stadiul lucrărilor la autostrada Sibiu-Pitești. Unde s-a ajuns pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș