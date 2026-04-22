Prețul petrolului a scăzut ușor după decizia lui Trump privind armistițiul cu Iranul. Cu cât se tranzacționează barilul pe piața Brent

Prețul petrolului a înregistrat o ușoară scădere după anunțul făcut de Donald Trump privind prelungirea armistițiului „pe termen nelimitat” cu Iranul. Evoluția instabiă a pieței e puternic influențată de incertitudinile din negocierile SUA-Iran, dar și de riscurile geopolitice persistente din Strâmtoarea Ormuz.

Cotațiile petrolului au scăzut miercuri dimineață, după o creștere inițială în debutul sesiunii, pe fondul evoluțiilor din negocierile dintre Statele Unite și Iran.

Prețul petrolului Brent a coborât cu 0,2%, echivalentul a 21 de cenți, până la 98,27 dolari pe baril, după ce atinsese anterior 99,38 dolari. În același timp, țițeiul american West Texas Intermediate a scăzut cu 0,3%, respectiv 28 de cenți, ajungând la 89,39 dolari pe baril, după un vârf de 90,71 dolari, scrie Reuters.com.

Armistițiul influențează piața petrolului

Evoluția vine după ce Donald Trump a anunțat prelungirea armistițiului cu Iranul, o decizie menită să ofere mai mult timp negocierilor diplomatice pentru detensionarea conflictului din Orientul Mijlociu.

De asemenea, liderul american a instruit armata SUA să mențină blocada navală și să rămână în stare de alertă maximă pentru a relua atacurile în orice moment dacă negocierile eșuează.

„Având în vedere faptul că Guvernul Iranului este serios divizat, așa cum era de așteptat, și la cererea Mareșalului Asim Munir și a Primului Ministru Shehbaz Sharif din Pakistan, ni s-a cerut să ne oprim atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții acestora vor putea veni cu o propunere unificată. Prin urmare, am ordonat armatei noastre să continue blocada și, în toate celelalte privințe, să rămână pregătite și capabile și, prin urmare, voi prelungi încetarea focului până când propunerea lor va fi prezentată și discuțiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul”, a scrie Donald Trump pe Truth Social.

Cu toate acestea, piețele rămân prudente, în condițiile în care nu există încă o confirmare clară că Iranul sau Israelul vor accepta această prelungire a armistițiului.

Pe lângă tensiunile din Orientul Mijlociu, investitorii urmăresc atent și evoluțiile din Europa de Est. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că oleoductul Drujba a fost reparat și este pregătit să reia livrările de țiței. Totuși, surse din piață indică faptul că Rusia ar putea opri, începând cu 1 mai, exporturile de petrol din Kazahstan către Germania prin această conductă, ceea ce ar putea genera noi fluctuații pe piața globală.

