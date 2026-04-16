Prima pagină » Știri externe » Trump susține pacea în Liban, dar exclude armistițiul din negocierile cu Iranul: „E binevenită încetarea ostilităților”

Mihai Tănase
Donald Trump | Foto - Mediafax

Președintele Donald Trump salută o posibilă încetare a ostilităților în Liban, însă oficialii americani spun clar că subiectul nu este inclus în negocierile de pace cu Iranul, în ciuda presiunilor internaționale pentru extinderea acordului.

Trump ar considera „binevenită încetarea ostilităților” în Liban, însă un astfel de acord nu face parte din actualele negocieri purtate de Statele Unite cu Iranul, a declarat un înalt oficial american, sub protecția anonimatului, scrie Axios.

Donald Trump – Foto: X/@StateDept

Declarația vine la scurt timp după primele discuții directe dintre Israel și Liban, desfășurate la Washington, sub mediere americană. Oficialul american a subliniat clar poziția Washingtonului în ceea ce privește un posibil acord între Israel și gruparea Hezbollah.

„Asta nu este ceva ce am solicitat și nici nu face parte din negocierile de pace cu Iranul”, a afirmat acesta.

Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă ar vedea pozitiv o detensionare a situației din regiune.

„Președintele ar considera binevenită încetarea ostilităților din Liban în cadrul unui acord de pace”, a adăugat oficialul.

Primele discuții directe Israel – Liban, sub mediere americană

Reprezentanți ai Israelului și Libanului s-au întâlnit marți la Washington, marcând un moment rar de dialog direct între cele două părți. Ambele delegații și-au exprimat disponibilitatea de a începe negocieri de pace, într-un context regional tensionat.

În același timp, Statele Unite insistă că acordul de încetare a focului de două săptămâni negociat cu Iranul nu include Libanul, în ciuda apelurilor venite din partea mai multor state, inclusiv Franța, pentru extinderea acestuia.

