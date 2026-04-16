China cere deschiderea Strâmtorii Ormuz. Beijingul presează Teheranul: „Libertatea navigației este esențială globală”

Beijingul cere Iranului să mențină deschisă Strâmtoarea Ormuz, subliniind că libertatea de navigație este o cerință globală. Declarațiile vin într-un moment critic, în care negocierile cu SUA pot decide viitorul traficului energetic.

Ministrul de externe al China, Wang Yi, a transmis un mesaj ferm către Iran, cerând menținerea deschisă a Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume, potrivit Apnews.com.

„Eforturile de a restabili traficul normal prin strâmtoare reprezintă o cerere unanimă a comunității internaționale”, a declarat Wang Yi, în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian, Abbas Araghchi.

Oficialul chinez a precizat că drepturile și suveranitatea Iranului trebuie respectate, însă acestea trebuie echilibrate cu obligațiile internaționale privind siguranța navigației.

Potrivit Beijingului, situația din regiune a ajuns într-un punct critic, „între război și pace”, dar există o fereastră reală pentru detensionare. La rândul său, Abbas Araghchi a transmis că Teheranul este dispus să continue negocierile.

„Țara sa este dispusă să continue să caute o soluție rațională și realistă prin negocieri pașnice”, se arată în comunicat.

Negocierile cu SUA, cheia deblocării Ormuz

Declarațiile vin în contextul în care Iranul analizează o propunere de a permite navelor să circule liber prin partea omaneză a strâmtorii, fără riscul de a fi atacate, dacă va ajunge la un acord cu Statele Unite.

Președintele Donald Trump a transmis recent că situația se îndreaptă spre o soluție.

„China este foarte încântată că deschid definitiv Strâmtoarea Ormuz. Fac asta şi pentru ei – şi pentru întreaga lume. O astfel de situaţie nu se va mai repeta niciodată. Au fost de acord să nu mai trimită arme în Iran. Preşedintele Xi mă va îmbrăţişa cu căldură când voi ajunge acolo, peste câteva săptămâni. Lucrăm împreună inteligent şi foarte bine! Nu e asta mai bine decât să ne luptăm??? DAR ŢINEŢI MINTE, suntem foarte buni la luptă, dacă trebuie – mult mai buni decât oricine altcineva!!!””, a scris acesta pe platforma Truth Social.

Totodată, liderul american a cerut Beijingului să nu furnizeze arme Iranului, solicitare acceptată de partea chineză.

„I-am scris o scrisoare în care i-am cerut să nu facă asta, iar el mi-a scris o scrisoare în care spunea că, în esenţă, nu face asta”, a declarat Trump.

Beijingul este printre marile economii afectate de blocada din Ormuz, având o dependență majoră de importurile de energie din regiune. În acest context, China susține activ eforturile de mediere și a criticat anterior decizia SUA de a bloca porturile și zonele de coastă iraniene. De asemenea, președintele Xi Jinping a reafirmat sprijinul pentru soluții diplomatice în conflictul din Orientul Mijlociu.

Recomandarea autorului

