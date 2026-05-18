Prima pagină » Știri externe » Pe durata războiului SUA-Iran, Pakistan a staționat escadrile de aviație și mii de militari în Arabia Saudită

Pakistan a staționat 8.000 de militari și o escadrilă de avioane de vânătoare în Arabia Saudită. Scopul a fost întărirea sistemului de apărare a regatului saudit pe durata războiului SUA-Iran.  

Din 28 februarie 2026, de la atacurile inițiate de SUA și Israel,  Iranul a ripostat prin bombardarea țărilor arabe. Au fost vizați aliați ai SUA, inclusiv Arabia Saudită.

Ce înțelegere există între Pakistan și Arabia Saudită?

Guvernul de la Islamabad a contribuit cu trupe și aeronave pentru întărirea securității Arabiei Saudite, respectând pactul de apărare reciprocă.

Potrivit pactului, Pakistanul ar fi putut transfera până la 80.000 de militari în Arabia Saudită, pentru a secuiriza frontiera și a susține operațiunile militare.

Doi oficiali guvernamentali și alți trei oficiali din securitate au declarat pentru Reuters au declarat că Pakistanul a contribuit la întărirea capacității de luptă a Arabiei Saudite în fața amenințărilor iraniene.

Ce tip de aeronave au fost transferate?

În total, 16 aeronave de vânătoare JF-17 au fost transferate în Arabia Saudită, în acest an. De asemenea, au fost aduse și drone militare și un sistem de apărare aeriană de fabricație chinezească, HQ-9.

Free Press Journal transmite că Pakistan ar putea aduce și nave de luptă.  Pakistanul a fost în ultima lună principalul mediator al negocierilor dintre Iran și SUA.

Sursa Foto: Shutterstock

