Funicularul emblematic din Lisabona a deraiat: sunt trei morți și 20 de răniți

Cel puțin trei persoane sunt moarte și alte 20 rănite, după ce faimosul funicular Gloria din Lisabona a deraiat și „a căzut de la o înălțime mare”.

Tragedia a avut loc miercuri seara, la ora 18:05, după ce unul dintre cabluri s-ar fi desprins, scrie Dailymail.co.uk.

Imaginile de la fața locului au arătat funicularul asemănător unui tramvai, care transportă oameni în sus și în jos pe un deal din capitala portugheză, practic distrus, iar echipele de intervenție scot oamenii din epavă.

Linia de funicular este una dintre cele trei de acest fel din Lisabona și este frecvent utilizată de turiști. Leagă partea de jos a Lisabonei de Bairro Alto, mai precis de Praça dos Restauradores de punctul de belvedere Sao Pedro de Alcantara.

A fost deschisă în 1885, fiind a doua de acest fel din oraș. Deși a fost electrificată abia în 1915, își păstrează încă caracteristicile originale. Există rapoarte neconfirmate conform cărora mai multe persoane sunt încă blocate.

