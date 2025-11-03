Trump planifică o operațiune militară în Mexic pentru a combate cartelurile de droguri

Administrația Trump plănuiește o nouă operațiune militară împotriva cartelurilor de droguri din Mexic, în cadrul Războiului dus împotriva Drogurilor care a fost inițiat de fostul președinte Richard Nixon, în anul 1971.

Președintele ar putea trimite trupe americane pe teritoriul mexican pentru a lovi laboratoarele de droguri și a-i anihila sau captura pe liderii cartelurilor.

Ce ținte vor fi vizate în Mexic

Informațiile au fost furnizate de doi oficiali SUA și de foi foști oficiali care sunt familiarizați cu situația, potrivit NBC News.

Planul include lovituri cu drone asupra laboratoarelor și liderilor cartelurilor. Decizia nu a fost încă luată. Scara operațiunii este în discuție.

Anterior, Washingtonul se limita la sprijinirea forțelor mexicane, dar nu plănuia să intervină direct. La Casa Albă s-ar dori coordonarea acțiunilor cu autoritățile mexicane, dar nu exclud acțiuni fără consimțământul acestora.

SUA își mărește prezența militară în regiunea Americii Centrale și de Sud

În februarie, SUA au recunoscut șase carteluri mexicane ca organizații teroriste, ceea ce a extins atribuțiile serviciilor de informații și armatei.

Paralel, Trump desfășoară operațiuni împotriva traficului de droguri în apropierea Venezuelei: militarii americani au efectuat peste zece lovituri asupra navelor.

În plus, Washingtonul intensifică presiunea asupra dictatorului Venezuelei și ia în calcul varianta înlăturării sale.

Sursa Foto: Mediafax Foto

