Prima pagină » Știri externe » Ruptură totală între fostul pastor al lui Orban și premierul maghiar: „Naționalismul creștin nu are legătură cu Biblia"

Mihai Tănase
Iványi Gábor hivatalos oldala - Foto: Facebook/Iványi Gábor hivatalos oldala

Premierul maghiar, Viktor Orbán, a fost criticat extrem de dur chiar de către fostul său pastor, Gábor Iványi, care îl acuză pe premier că ar fi „deturnat” valorile creștine, pentru a le folosi drept „armă politică” în campania sa electorală, în contextul alegerilor complicate din Ungaria de peste 6 zile.

După o lungă perioadă de prietenie și o relație care odinioară simboliza lupta pentru libertate în Ungaria s-a transformat acum într-un conflict deschis între premierul Viktor Orbán și fostul său pastor, Gábor Iványi, cu doar 6 zile înainte de alegerile parlamentare cruciale pentru viitorul Ungariei.

Cel care i-a oficiat nunta și i-a botezat copiii în anii ’90 îl critică acum dur pe liderul de la Budapesta, susținând că promovarea naționalismului creștin nu are legătură cu valorile biblice.

„Nu are nimic de-a face cu Biblia, cu esența Bibliei”, afirmă Iványi.

Cum au ajuns Orbán și Iványi – de la aliați anticomuniști la adversari politici

Cei doi s-au cunoscut în anii ’80, în cercurile disidenților anticomuniști, când împărtășeau aceleași idealuri democratice. Însă drumurile lor s-au separat radical.

În timp ce Orbán și partidul său Fidesz au adoptat o linie conservatoare și naționalistă, Iványi a rămas fidel valorilor liberale și implicării sociale, sprijinind refugiații, comunitățile vulnerabile și drepturile minorităților.

Relația dintre cei doi s-a deteriorat decisiv în 2010, când Orbán i-ar fi cerut lui Iványi sprijin public. Refuzul pastorului, care susținea opoziția, a dus la o ruptură definitivă. Ulterior, biserica acestuia a pierdut statutul oficial în urma unei legi adoptate de guvern, ceea ce a generat dificultăți financiare și închiderea unor instituții sociale.

Acum, pastorul consideră că fostul său prieten s-a îndepărtat profund de principiile inițiale: „Nimeni nu s-ar fi gândit că se va îndepărta atât de mult de acele valori”.

În prezent, Gábor Iványi riscă o condamnare de până la doi ani de închisoare cu suspendare, fiind acuzat de implicare în incidente violente în timpul unei descinderi a autorităților la sediul bisericii sale, Comunitatea Evanghelică Maghiară. Susținătorii săi, inclusiv Human Rights Watch și politicieni din opoziție, afirmă că dosarul are motivații politice și reprezintă o tentativă de intimidare.

„Urmărirea penală a lui Iványi (…) face parte dintr-un model mai larg al guvernului maghiar de a viza apărătorii drepturilor omului”, arată organizația.

Pastorul respinge acuzațiile și ironizează situația: „Sunt acuzat de violență împotriva autorităților (…) uneori îmi doresc să-i fi bătut, pentru că atunci poate ar fi existat un caz, dar, desigur, nu am făcut-o. Dar cred că nu eu ar trebui să fiu în închisoare, ci Viktor Orbán și banda sa”, a mai spus Iványi.

Orban, în fața unui test electoral dificil

Viktor Orban, aflat la conducerea Ungariei din 2010, candidează pentru un al cincilea mandat într-un context politic extrem de complicat. Potrivit sondajelor din Ungaria, liderul naționalist se confruntă cu o scădere puternică a popularității înaintea scrutinului de luna viitoare.

În paralel, Viktor Orban rămâne sub presiunea instituțiilor europene, pe care liderul de la Budapesta le contextă profund, în timp ce strânge relațiile cu Rusia. Bruxellesul îl acuză de menținerea relațiilor cu Putin, împotriva UE, de limitarea independenței justiției, de restrângerea libertății presei și de presiuni asupra mediului academic și societății civile.

De asemenea, liderul ungar a fost dur criticat pentru politicile sale privind minoritățile, care au generat controverse la nivel european.

