Dronele Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina au lovit în noaptea de 21 spre 22 decembrie terminalul petrolier Tamanneftegaz din regiunea Krasnodar, unul dintre cele mai mari noduri logistice ale Rusiei din această regiune.

Atacurile cu drone au avariat echipamentele de la terminalul de încărcare a petrolului, debarcaderul de gaz petrolier lichefiat (GPL) și infrastructura portuară. Incendiile care au izbucnit s-au extins pe o suprafață de peste 1.000 mp.

Această acțiune face parte dintr-o campanie intensificată a serviciilor ucrainene de a lovi sectorul energetic rus pentru a reduce veniturile folosite la finanțarea războiului. Tot în această perioadă, Ucraina a vizat și alte obiective strategice, precum o platformă petrolieră din Marea Caspică și un petrolier rusesc din Marea Mediterană. Din a doua jumătate a anului 2025, armata ucraineană a trecut la atacuri sporadice asupra echipamentelor greu de înlocuit.

Recomandările autorului: