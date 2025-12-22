UE a prelungit sancțiunile economice împotriva Rusiei până în iulie 2026 și se pregătește să adopte pachetul 20 de măsuri punitive asupra Moscovei

Consiliul Uniunii Europene a prelungit oficial sancțiunile economice împotriva Rusiei cu încă șase luni, noile măsuri fiind valabile până pe 31 iulie 2026. Aceste sancțiuni vizează sectoare critice ale economiei ruse, inclusiv energia, finanțele, tehnologia, transporturile și bunurile de lux.

Restricțiile includ interdicția de a importa petrol brut pe mare, eliminarea băncilor rusești din sistemul SWIFT și suspendarea licențelor de emisie pentru entitățile media care propagă dezinformări. Această decizie marchează continuarea politicii UE de a menține o presiune economică asupra Kremlinului pentru a îngreuna efortul de război al Rusiei și pentru a o forța pe aceasta să vină la masa negocierilor.

Uniunea Europeană a declarat că este pregătită să adopte un pachet suplimentar de sancțiuni, al 20-lea, la începutul anului 2026 dacă receptivitatea Moscovei privind încheierea războiului nu se schimbă. Pachetul 20 de sancțiuni va fi discutat în ianuarie și adoptat pe 24 februarie, dată care marchează 4 ani de la începutul războiului în Ucraina. Consiliul European, în concluziile summitului din 18 decembrie 2025, a subliniat că acest pachet este conceput pentru a forța Moscova să se angajeze în „negocieri de pace semnificative”. Cu toate că propunerile oficiale de sancțiuni vor fi discutate la începutul anului viitor, discuțiile actuale vizează în principal activele energetice ale Rusiei și oligarhii acesteia, combaterea eludării sancțiunilor economice de către statele terțe și flota din umbră a Rusiei.

Anul 2025 a fost anul sancțiunilor pentru Rusia

Anul 2025 a marcat o intensificare a măsurilor prin adoptarea unor pachete succesive care au vizat direct economia de război a Rusiei. Al 19-lea pachet, introdus în luna octombrie, a impus restricții în privința exporturilor de Gaze Naturale Lichefiate și a vizat bănci din țările terțe, precum China sau India, care facilitau tranzacțiile rusești. Anterior, al 18-lea pachet economic, care intră în vigoare în ianuarie 2026, vizează importul de produse petroliere rafinate în țări terțe, cum sunt India, Turcia sau China, dacă acestea au fost obținute din petrol rusesc.

„Flota fantomă” a Rusiei, în vizorul Uniunii Europene

Pe 18 decembrie, Uniunea Europeană a adăugat pe lista neagră încă 41 de nave fin „flota fantomă” a Rusiei și a ridicat astfel numărul ambarcațiunilor sancționate la 600. Aceste nave transportau petrol rusesc peste plafonul de preț impus de G7, iar acum au interdicția de a accesa porturile europene.

