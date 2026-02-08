Ce a răspuns americanul Martel după ce prietenii l-au întrebat dacă are „electricitate, magazine și internet” în România

Un tânăr american, stabilit recent în Oradea, a adunat peste 300.000 de vizualizări pe TikTok, după ce a povestit cum este viața în România.

Martel a povestit ce îl impresionează la noua sa viață în România și a explicat că amicii săi de peste Ocean erau sceptici în privința nivelului de trai din țara noastră.

„Când m-am mutat în România, mulți oameni m-au întrebat dacă am electricitate, dacă am Wi-Fi și dacă există magazine alimentare în apropierea zonei în care locuiesc. Oamenii care locuiesc în America și nu au venit niciodată în România privesc acest loc ca o țară în care calitatea vieții este slabă, ceea ce știm cu toții că nu-i adevărat. Voi locuiți aici și știți că nu este adevărat!”, a declarat tânărul, într-un videoclip care a adunat peste 300.000 de vizualizări, potrivit adevărul.ro.

Experiență inedită la sală

Martel a povestit ce a pățit când a mers la o sală de fitness din Oradea, unde tehnologia este la ea acasă.

„Am fost în sala de fitness, iar acolo intrarea se face pe baza unui scaner facial. Efectiv este acolo un scaner care îți scanează fața. Nu am fost niciodată într-o sală în SUA în care să văd un scaner facial. Niciodată. Aici este mai multă tehnologie decât mi-aș fi imaginat”, a spus el.

România, campioană la internet de mare viteză

Mai mult, tânărul din SUA a fost uluit de viteza rapidă a internetului din România, contrar ideilor preconcepute ale prietenilor săi.

„Sistemul monetar este diferit față de SUA, dar toate celelalte lucruri sunt extrem de bune. Este o nebunie cum oamenii au impresia că trăiești în pustietate. De fapt, România este țara cu cel mai rapid internet din lume, greșesc? Chiar așa este!”, a completat Martel.

Americanul Martel ia acum „meditații” de limba română pentru a se integra mai bine în țara de „adopție”.

