Guvernul lui Keir Starmer vrea să îi ia indemnizația ambasadorului britanic la Washington, demis în urma implicării în dosarele Epstein

Guvernul premierului britanic Keir Starmer a devenit subiect de scandal, după a ieșit la iveală că Peter Mandelson, fost ministru și membru al Partidului Laburist de peste 20 de ani, este implicat în dosarele Epstein. Noile documente, publicate la sfârșitul lunii ianuarie, au determinat guvernul britanic să reexamineze suma plătită către acesta la demiterea din funcția de Ambasador la Washington.

Peter Mandelson, unul dintre cele mai controversate figuri ale Partidului Laburist, a fost demis din funcția de Ambasador la Washington, în luna septembrie 2025, după numai șapte luni, în contextul legăturilor sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Documentele declasificate la sfârșitul lunii ianuarie au arătat amploarea conexiunilor lui Mandelson cu Epstein.

Peter Mandelson este vizat de o anchetă, sub suspiciunea că ar fi transmis informaţii susceptibile de a influenţa pieţele lui Jeffrey Epstein, în perioada în care a fost ministru în guvernul lui Gordon Brown, între 2008 şi 2010. Autoritățile britanice au descins vineri la două adrese ce au legătură cu Peter Mandelson, pentru percheziții.

Potrivit presei britanice, fostul ambasador la Washington a primit o indemnizaţie de plecare cuprinsă între 38.750 şi 55.000 de lire sterline (între 44.000 şi 63.000 de euro), când a fost demis din funcţie de Keir Starmer.

Contractul lui Mandelson a încetat „în conformitate cu avizul juridic şi condiţiile de angajare”, dar a indicat că „a fost deschisă o anchetă în contextul noilor elemente dezvăluite şi a anchetei poliţieneşti în curs”, a afirmat duminică un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe.

Ministrul Muncii: „Mandelson ar trebui să returneze acești bani”

Ministrul Muncii din Marea Britanie, Pat McFadden, a precizat că fostul ambasador ar trebui să „returneze” aceşti bani sau să „îi doneze unei asociaţii”.

El şi-a reiterat, de asemenea, sprijinul faţă de prim-ministru, care a făcut obiectul unor apeluri la demisie din partea propriei tabere.

„Ştiu că această săptămână a fost dificilă, dar cred că trebuie să rămânem loiali prim-ministrului şi să-l susţinem. El a recunoscut că a comis o greşeală gravă. Şi-a cerut scuze”, a declarat acesta la BBC.

Cu o zi înainte, fostul prim-ministru laburist Gordon Brown a intervenit şi el pentru a-l apăra pe Keir Starmer, pe care l-a calificat drept „un om integru”, care a fost „trădat” de Mandelson.

Reacția lui Peter Mandelson, după apariția noilor documente din cazul Epstein

Contactat duminică de AFP, un purtător de cuvânt al lui Peter Mandelson a afirmat că acesta „regretă şi va regreta până la ultima suflare că a crezut minciunile lui Epstein cu privire la faptele sale”.

„A aflat adevărul despre Epstein abia după moartea acestuia, în 2019. Îi pare nespus de rău că femeile şi fetele fără apărare şi vulnerabile nu au beneficiat de protecţia pe care o meritau”, a adăugat el.

Recomandarea autorului: