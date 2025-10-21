Ucraina prelungește starea de RĂZBOI cu încă 90 de zile

Rada Supremă a Ucrainei a votat, în 21 octombrie, pentru prelungirea stării de război cu 90 de zile. Proiectul de lege a fost susținut de 317 de deputați, în timp ce un singur parlamentar a votat împotrivă.

Măsura a fost luată de autoritățile de la Kiev în contextul agresiunii militare continue a Federației Ruse.

Aceasta este a 17-a prelungire consecutivă a stării de mobilizare și a legii marțiale de la începutul invaziei rusești în februarie 2022.