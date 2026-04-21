Ucraina refuză pacea rusească. Zelenski respinge ideea retragerii trupelor din Donbas: „Ar fi o înfrângere strategică majoră”

Președintele Volodimir Zelenski respinge ideea retragerii trupelor din Donbas, avertizând că o astfel de decizie ar slăbi armata și ar afecta moralul. Declarațiile vin în contextul intensificării negocierilor de pace.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că o eventuală retragere a trupelor ucrainene din anumite zone ale Donbasului ar reprezenta o decizie „iresponsabilă” și o pierdere strategică majoră pentru armată, scrie Ukrinform.com.

Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor de pace tot mai intense, în care se discută inclusiv posibile concesii teritoriale din partea Kievului, condiție care, până acum, a fost constant respinsă de Ucraina.

Retragerea, considerată un risc major pentru apărare

Zelenski a precizat că presiunile vizează în special regiuni din Luhansk și Donețk, unde Ucraina încă deține poziții strategice.

„Ei (ruşii n.red) vor ca noi să ne retragem din regiunea Luhansk (Ucraina controlează o mică parte a regiunii n.red) şi din regiunea Doneţk. Fără îndoială, din punct de vedere strategic, pentru noi aceasta ar fi o pierdere, o pierdere strategică pentru Forţele Armate. Fortificaţii şi linii defensive cu siguranţă am deveni mai slabi. Când partenerii noştri americani ne semnalează, de exemplu, că se pot construi noi fortificaţii și da, se pot face. Dar asta necesită timp. Şi de ce ar trebui să facem asta? Zonele urbanizate sunt încă mai puternice decât orice linii defensive pe care le poţi construi în câmp deschis. Este vorba despre zone urbane, despre 200.000 de oameni care locuiesc acolo, despre a face un pas înapoi şi a slăbi moralul armatei noastre, şi despre câţi oameni au murit deja acolo. Cred că un astfel de pas astăzi ar fi iresponsabil”, a spus Zelenski.

Liderul de la Kiev a explicat că pierderea acestor poziții ar însemna nu doar o slăbire militară, ci și un impact major asupra moralului trupelor, după sacrificiile deja făcute pe front.

Apel la armistițiu în Ucriana

În același timp, Statele Unite și-au exprimat disponibilitatea de a continua dialogul, însă Rusia nu oferă semnale clare că ar fi pregătită să încheie conflictul, nici măcar printr-un acord de tip statu-quo.

„Aceasta este cea mai rapidă cale de a opri uciderile. Şi toţi actorii serioşi trebuie să se angajeze în acest format nu ca fiecare să-şi joace propriul joc, ci pe baza unei înţelegeri comune. Noi ne dorim acest lucru. Formatul nu este complicat. Să realizăm mai întâi un armistiţiu pe termen lung care ar putea marca sfârşitul războiului în faza sa de luptă, militară. Apoi putem trece la paşii următori, cei diplomatici”, a declarat președintele ucrainean.

Referitor la o posibilă vizită a oficialilor americani, Zelenski a transmis un mesaj direct: „Cred că această vizită nu este necesară pentru noi, ci pentru ei. De ce? Pentru că este lipsit de respect să mergi la Moscova şi să nu vii la Kiev. Înţeleg că logistica noastră este mai complicată, dar oamenii călătoresc aici. Dacă nu vor să vină, ne putem întâlni în alte ţări. Nu este vorba despre locaţie, este vorba despre rezultat”, a adăugat el.

