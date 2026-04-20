Prima pagină » Știri externe » Rafinărie Rosneft, în flăcări după un atac cu drone ucrainene asupra unui port crucial din regiunea rusească Krasnodar

Rafinărie Rosneft, în flăcări după un atac cu drone ucrainene asupra unui port crucial din regiunea rusească Krasnodar

Mihai Tănase
Rafinaria de petrol din Tuapse, în flăcări - Foto: X/@sentdefender

Un atac cu drone ucrainene a provocat un incendiu uriaș la o rafinărie controlată de gigantul Rosneft din regiunea Krasnodar, Rusia. În urma atacului, mai multe explozii au zguduit zona portului Tuapse. Autoritățile rusești au confirmat existența unor victime, dar și a unor pagube semnificative.

Un incendiu de proporții a izbucnit la o rafinărie de petrol din Tuapse, în sudul Rusia, în urma unui atac cu drone desfășurat în noaptea dinspre 19 spre 20 aprilie. Potrivit informațiilor apărute în media rusească, lovitura ar fi fost lansată de forțele ucrainene pentru a slăbi capacitatea financiară a Moscovei de a susține războiul, scrie Kyivindependent.com.

Rafinaria de petrol din Tuapse, în flăcări - Foto: X/@sentdefender

Rafinaria de petrol din Tuapse, în flăcări – Foto: X/@sentdefender

Canalele media ruse de pe Telegram, citând martori locali, au relatat mai multe explozii puternice în zona portuară, urmate de un incendiu violent. Flăcări uriașe au fost observate ridicându-se deasupra rafinăriei, iar primele informații indică faptul că cel puțin două rezervoare de stocare a petrolului au fost cuprinse de foc.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratyev, a confirmat atacul, fără a oferi detalii precise despre ținta exactă: „la portul maritim din Tuapse”, a declarat Veniamin Kondratyev, guvernatorul regiunii Krasnodar.

Oficialul rus a precizat că o persoană a fost ucisă, iar alta rănită în urma incidentului.

Infrastructura petrolieră rusească, țintă strategică pentru Ucraina

Rafinăria din Tuapse, operată de Rosneft, este una dintre cele mai mari din Rusia, cu o capacitate anuală de procesare de aproximativ 12 milioane de tone de țiței. Importanța sa strategică o transformă într-o țintă majoră în conflictul dintre Moscova și Kiev.

De altfel, Ucraina a intensificat în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse, încercând să afecteze principala sursă de venit a Kremlinului, în contextul creșterii prețurilor la energie generate de conflictul din Iran.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse au produs pierderi semnificative: „atacurile de lungă distanță ale Kievului asupra infrastructurii petroliere ruse au provocat pierderi de venituri din petrol de cel puțin 2,3 miliarde de dolari pentru Rusia numai în luna martie” – a declarat Zelenski.

Totodată, liderul de la Kiev susține că acțiunile militare, inclusiv atacurile cu drone și confiscarea petrolierelor din așa-numita „flotă fantomă”, au redus cu aproximativ 40% capacitatea de export a Rusiei într-o singură lună.

Sursa video – X/@sentdefender

