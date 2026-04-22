UE ia în calcul măsuri extreme în criza kerosenului: statele ar putea fi obligate să împartă combustibilul destinat avioanelor, în caz de penurie

Mihai Tănase
Uniunea Europeană analizează introducerea unui mecanism obligatoriu pentru distribuirea kerosenului între state, în caz de penurie. Apostolos Tzitzikostas avertizează că măsurile devin necesare pe fondul crizei energetice.

UE ia în calcul măsuri fără precedent pentru gestionarea unei eventuale crize de combustibil în aviație, care ar putea obliga statele membre să își împartă rezervele de kerosen.

Anunțul a fost făcut de Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru transporturi, după o videoconferință cu miniștrii din domeniu, scrie Politico.eu.

„Ceea ce este voluntar astăzi ar putea deveni obligatoriu”, a declarat oficialul european, sugerând o posibilă schimbare majoră de politică la nivelul UE.

Potrivit comisarului, Uniunea dispune deja de rezerve strategice de combustibil pentru avioane, care pot fi utilizate doar în situații critice.

„UE deține stocuri de urgență de combustibil pentru avioane care pot fi și vor fi eliberate numai dacă este necesar. Orice eliberare națională de combustibil trebuie să se facă în deplină transparență pentru a evita denaturarea pieței”, a explicat Apostolos Tzitzikostas.

Oficialul a subliniat că, pe termen lung, Bruxelles-ul analizează introducerea unor obligații privind stocuri minime de kerosen pentru toate statele membre.

Criza kerosenului în UE

Decizia vine pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la kerosen în Europa, care s-au dublat de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. În acest context, Comisia Europeană urmează să prezinte planul AccelerateEU, menit să reducă dependența energetică și să stabilizeze piața.

De asemenea, planul include și identificarea unor surse alternative de combustibil, inclusiv importuri de tip A din Statele Unite.

Avertismentele în acest sens sunt tot mai serioase. Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale pentru Energie, a atras atenția recent că Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de kerosen în doar șase săptămâni, în lipsa unor măsuri rapide.

